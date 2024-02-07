「同盒」肉品再驗出瘦肉精 台糖強調「同批未檢出」

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有關同一盒台糖肉品再次被驗出西布特羅瘦肉精一事，台糖公司7日表示，從2日晚間台中市衛生單位發布梅花肉含極為罕見的西布特羅瘦肉精後，台糖公司配合中央政府各機關及不同地方政府，對台糖肉品展開大規模檢驗與稽查，台糖也主動將同批肉品送SGS檢驗，結果都是未檢出瘦肉精。

台糖強調，所有豬隻飼料都是「中央廚房」統一配方與調配，全國大規模檢驗都未檢出，證明台糖養殖未使用瘦肉精。至於為何只有台中這盒肉的檢體可驗出，台糖會配合衛生單位持續釐清事實及原因。

台糖公司總經理陳立人表示，關台中市衛生局以及衛福部食藥署今天早上公布對2月2號台中市衛生局公布有疑慮肉品瘦肉精的複檢結果仍然含有微量瘦肉精一事，台糖公司說明在2月2日晚間事件發生後，包括中央畜產會、衛福部以及各縣市政府、衛生及農業單位旋即對台糖公司上市的肉品以及畜殖場、飼料工廠，展開大規模的抽檢以及調查。抽檢的結果樣本累積到目前至少有298件，樣本抽檢的結果完全都不含瘦肉精，因此目前含瘦肉精的豬肉，只有台中市衛生局所2月2號公布的這一件樣品含有瘦肉精，其他將近300件的抽檢樣品，完全都不含瘦肉精。

台糖公司表示，這段時間接受中央農業部及衛福部食藥署，還有各地方政府的檢測範圍，包括台糖冷凍肉品、畜殖場活體豬隻血液、毛髮、以及豬隻飼養期間使用之各類飼料，其中更有7件檢體是與台中市衛生局取樣來源相同的樣品，即同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切及包裝的梅花肉片，西布特羅等21項乙型受體素類，結果一樣是未檢出。台糖也主動把同批次肉品送民間SGS檢驗，也是未檢出瘦肉精。此外，台糖畜殖場已經接受相關單位稽查，都沒有任何非法藥品或添加物。

台糖進一步說明，各豬場所用飼料非對外採購，台糖各廠豬場只吃台糖自產飼料，且飼料由畜殖事業部統一製造。嘉義縣家畜疾病防治所、以及嘉義縣農業處已分別在2月2日晚間及2月3日到本案源頭場採檢全部種類的飼料送交中央畜產會檢驗，結果都是合格。台糖強調，豬隻為群養的動物，若飼料真的含有西布特羅瘦肉精，各場豬隻及肉品都會有相同的問題，不會只有台中市衛生單位所持有的單一檢體、單一盒肉有此問題。