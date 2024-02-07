中華民國產業發展總會理監事參訪金屬中心

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中華民國產業發展總會第二次理監事聯席會議，1月30日在財團法人金屬工業研究發展中心舉辦，會後並參訪金屬中心，期望結合該中心的專業技術，輔導該會各類別的產業成員技術升級，爭取政府資源及合作研究發展，從大南方出發協助產業發展。

中華民國產業發展總會蘇義峰總會長指出，面對全球基於規範產品的碳中和及淨零排放浪潮，金融單位有綠色融資的ESG永續發展與管理報告書的要求，產業去碳化的節能減碳浪潮勢不可避免，尤其南臺灣的鋼鐵，扣件，塑膠，鋁製品等廠商正面臨全球碳關稅的海嘯第一排，所有廠商在碳盤查，碳減量，碳中和及ESG報告書等議題需要政府及法人單位大力協助。

金屬工業研究中心林仁益董事長親率重要幹部賴永祥執行長，王俊傑副執行長等列席，林仁益董事長致詞歡迎產業發展總會理監事，期許雙方開展所有技術研究及專案合作。蘇義峰總會長致詞感謝，並與林仁益董事長雙方互贈紀念品正式開展合作。

參訪首先透過DVD影片播放展現金屬中心自1963年10月成立以來的所有研究發展成績,參觀展示室了解中心所有量能成果，透過DVD影片播放展現金屬中心自1963年10月成立以來的所有研究發展成績，參觀熱處理實驗室，鍛造實驗室，獲得一致讚賞。最後侯貫智組長簡介金屬中心各組能量與產業發展合作的方向，讓理監事們收穫滿滿。

交誼晚宴由林仁益董事長作東，該會最高顧問林岱樺委員親自蒞臨，致詞勉勵雙方深度交流協力合作，促成南方產業發展。在賴永祥執行長，王俊傑副執行長等高階幹部與該會理監事熱絡交流產業議題，參訪活動圓滿成功。

蘇義峰進一步表示，金屬工業中心是南台灣產業發展的主要推手，也是協會最重要的合作夥伴，此次理監事會議在金屬工業研究中心舉辦，具有相當大的意義，該會接續會務推展將積極展開拜會新政府的各個部會，爭取專案執行經費推廣給產業會員，運用資源幫助各產業升級。副總會長楊明坤指出，中華民國產業發展總會在蘇總會長積極帶領之下，將成為南台灣產業發展的領頭羊，持續壯大對產業會員做出貢獻，在交遊廣闊又充滿活力的蘇總會長帶領下引領大家創新，運用不同的商業模式協助產業升級。台灣是以外銷導向為主的工業化國家，該會將攜手全台灣公協會一起努力推動2050淨零排放目標，消除碳關稅障礙，再創台灣新一波經濟成長奇蹟。