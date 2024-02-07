信華慈善基金會舉辦「溫馨年菜 愛心快遞」活動 讓弱勢家庭過好年

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年節將至，臺北市政府社會局聯手台北市慈善基金會，結合28個民間團體舉辦「溫馨年菜 愛心快遞」活動。該活動今年已邁入第十年，發送年菜也從去年的650份增加至1,000份，成長約35％，創歷年新高。

台北市信華慈善基金會始終愛心不落人後持續響應該活動。今年年菜贈送至350位低收入獨居老人及650個經濟弱勢家庭，事前均經由社工員評估，使有限資源能做最佳分配。

今年捐贈獨居長者的年菜相當豐盛，包含臘味蘿蔔糕、紅麴嫩蹄膀佐時蔬、蔥燒煨虎掌、椒塩炸魚片、人蔘燉烏雞等，每道精心調配菜餚皆貼心符合長者適口與咀嚼功能；主辦單位還準備紅包、保久乳、肉鬆、餅乾及賀卡等，由志工將滿滿愛心逐一「宅配」到獨居長輩家中，另外還提供給弱勢家庭650份年菜，採事先通知民眾到指定地點領取。

台北市信華慈善基金會執行長趙泰銘表示，希望藉由微薄之力響應送年菜愛心活動，讓弱勢家庭也可享受年節溫馨氛圍，讓年菜變的不只是年菜而已，而是傳遞社會溫暖給台灣每個角落。董事長廖信華指出，成立基金會以來，就是希望以己身之力讓社會弱勢可以脫離困苦，未來基金會的急難服務也會持續服務弱勢族群，期盼新的一年可以讓台灣這片土地更加有人情味，且更加溫暖與希望。