陽明山花季7日開跑 士林警公布交管措施

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2月7日起陽明山花季開始，春暖花開佳節將屆，加上周遭還有冷水坑、擎天崗、故宮、兒童樂園等景點，警方預估今起將開始出現遊覽人潮，針對周遭主要道路進行交通管制，呼籲遊客們配合疏導，愉快平安渡過歡樂假期。

士林分局分局長王炳睿表示，為維護花季期間交通順暢，讓賞花遊客用路安全順暢，要求局內警力，全力維護花季期間交通安全順暢工作，並於外國遊客喜愛的景點士林官邸，加派警力疏導，而為紓解陽明山交通可能壅塞現象，仰德大道實施通行管制，請民眾配合相關交通管制及疏導措施事項：

一、仰德大道上山3處管制點：仰德大道、至誠路口；福林路、忠勇街口；至善路2段1巷口。 二、下山彈性2處分流點：格致路、菁山路口及格致路、凱旋路口。

警方為確保陽明山花季期間交通順暢與安全，將視車流狀況彈性調整疏導，自2月7日至3月17日，連續假日上午7時至下午4時，實施上山交通管制，管制對象為自用小汽車（含客、貨兩用車）；格致路、凱旋路口將視下山車流狀況彈性實施分流，讓民眾適時避開壅塞時、路段。

士林分局呼籲，民眾也可多多利用捷運、公車等大眾運輸交通工具，以免陷入車潮或耗時尋找車位，影響出遊心情；開車切勿疲勞駕駛，也勿貪圖方便違規停車，禮讓行人優先通行，配合疏導共同維護交通順暢，龍年快樂出遊，順利欣賞美景。