中市衛生局曝台糖豬肉片檢驗流程 局長喊不委屈盼多給基層鼓勵

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台中市政府2月1日公布台糖冷凍梅花豬肉片含瘦肉精西布特羅0.002ppm，中央大規模抽驗豬隻毛髮及同批肉片皆0檢出，台糖申請市府複驗，今天結果出爐，仍含0.002ppm西布特羅，食藥署檢驗也驗出西布特羅。對於近日紛擾，衛生局長曾梓展表示，不委屈，台中食安處非常謹慎，公布初心就是希望民眾不要吃到問題豬肉，希望多給基層鼓勵。

台中市食品藥物安全處實驗室昨天早上9點依照中央公告檢驗方法啟動複驗，包含中央食藥署3位人員、2位專家委員台灣大學名譽教授何國榮、中興大學名譽教授李茂榮名譽、台糖公司代表1位，共6位檢視檢驗過程，市府出動食安處長、副處長及2位技術人員等，另邀請第三方公正的振泰檢驗章嘉明總經理在場，現場共11位人員參與，食藥署2位專家也同步進行認證實驗室的技術查核工作，食安處全程錄影存證。

食安處長傅瓊慧表示，市府將驗出西布特羅的檢體分成2份，1份2月5日時由食安處人員親送至食藥署，市府複驗昨天上午9點開始，中央、台糖皆有派員參與，昨天晚上7點發現初步訊號，今天上午9點半綜合判斷西布特羅檢出數值0.002ppm。

曾梓展表示，食安處1年做1萬1227件肉類標章稽查、快篩1175件，肉品帶回化驗883件，除22件牛肉驗出微量，食安處很嚴謹做，全部都沒有檢出異常，牛肉有發現微量萊克多巴胺殘留（合法範圍）外，其餘皆零檢出，因此1月24日發現台糖豬肉異常，食安處非常慎重，公布就是考量人民健康，盡快下架相關商品，避免民眾食用。

曾梓展強調，食安處實驗室一切符合國家公告標準，衛福部也每年都有認證，對於檢出數值100％有信心，目前實驗室有2台相關機器，一是液相層析串聯質譜儀，一是高解析度質譜儀，感謝食安處人員時常加班做檢驗，為人民食品安全把關，食安處的專業就是驗出來公布給大家，後續要由原產地相關單位做釐清。