驗出瘦肉精 要求王必勝道歉？台中市衛生局回應了

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針對瘦肉精爭議，衛福部食藥署與中市府昨（6日）雙軌展開複驗，今（7日）雙方結果揭曉，台中市這回用中央公告方法驗了2次，仍檢出「西布特羅」0.002ppm，台中市衛生局長曾梓展也說，食藥署公布複驗結果，是0.001ppm，就是有。

台中市1月15日啟動市售肉品抽驗，在國防部所屬台中福利站抽驗台糖安心豚梅花肉片檢出瘦肉精西布特羅0.002ppm，經22次檢驗確認後2月2日公布，除要求台糖下架回收，也通告中央溯源追查瘦肉精來源，未料中央4日宣布抽驗45件全部零檢出，引爆中央與地方瘦肉精爭議。

由於原肉片仍有剩餘中市與食藥署6日展開複驗，食藥署拒中市派員參與中央複驗，而台中市則邀食藥署出席指導，並讓台糖代表參與，昨（6日）9點在台中市食安處實驗室展開複驗，中市府今早公布檢驗結果，數值仍為初驗結果一致，西布特羅都是檢出0.002ppm。

相較於初驗分別用公告、建議檢驗方式驗了22次，曾梓展也說，這次採用的是中央公告檢驗方法，驗2次，數值都是0.002ppm，他解釋，依照中央規定分為公告與建議檢驗兩種方式，公告方式較為精準，而建議檢驗方式則比較快取得。

曾梓展也說，地方衛生單位的責任就是驗到有，就公布出來，按照《食安法》規定，要看原產地在那，移送原產地衛生局做後續裁處、並追蹤溯源。

而對於先前衛福部次長王必勝數次放話批台中市草率公布，甚至有畜牧業者要求中市道歉，對此有媒體問及曾梓展，會不會覺得委曲？他也坦然表示，不會。

複驗結果讓情勢逆轉，中市府會不會要求王必勝道歉，台中市副市長鄭照新回應，盼中央能給予地方在這段時間內不眠不休捍衛食安的基層同仁打氣與鼓勵，這段時間他們承受相當大的壓力，如果能獲得中央激勵，也能讓他們覺得奮鬥有所價值。