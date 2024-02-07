《科技》高通加速物聯網生態系統擴展 AI怎能缺席

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【時報記者王逸芯台北報導】高通持續擴展物聯網(IoT)生態系和物聯網使用案例，包括裝置上AI處理、高效能、低功耗運算、超清晰的影片和5G連網能力等，正驅動新一代有韌性的高效能物連網應用。產業界迎來生成式AI，高通也確保將AI功能全面融入其創新之中，建立連接物聯網裝置的基礎，提供真正具影響力的解決方案。

產業對於連結、智慧功能以及自動化裝置的需求正在快速增長，根據Precedence Research資料顯示，到2030年，這一市場規模預計將達到1160億美元。企業為了在當前快速發展的經濟環境中競爭，需要為其物聯網和機器人裝置提供可靠的控制與連接技術。高通技術公司的物聯網專用晶片組出貨量至今已超過3.5億，具備為製造商提供所需平台的獨特能力，以因應此一不斷擴展的細分領域。

然而高通技術公司發現，開發人員、企業和系統整合商部署物聯網方案時，普遍面臨到生態系碎片化和系統設計過於複雜的挑戰，因此高通技術公司在2023年2月推出高通Aware平台，以統一和最佳化業界領先的晶片與廣泛軟硬體解決方案之間的連結，加上開發人員容易使用的雲端框架，讓企業能夠為產業簡化和擴展數位轉型解決方案的開發與部署。

高通技術公司資深副總裁暨智慧連接系統總經理Jeff Torrance表示，高通正快速地多元化，以全新機會驅動連結智慧邊緣，可支援橫跨各產業的組織，縮短進入市場的時間、簡化數位轉型，並提供降低風險、做出資訊更充足的商業決策、以及因應跨各產業挑戰所需具變革性的洞察力。高通Aware平台匯集了軟硬體合作夥伴生態系，快速且高效地針對不同使用案例量身打造連網解決方案。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，面對不斷創新的挑戰，個人或是企業需要透過數位轉型抓住創新所帶來的成長和商機。高通持續提供各式解決方案，拓展對IoT生態系的支持，協助產業領導者投入創新，累積未來的產業競爭力，至今已累積超過13,000個IoT客戶。

高通投入AI已超過十年，其在加速生成式AI的完整潛能獨具優勢，這些散佈在雲端與邊緣裝置包含智慧型手機、PC、汽車和工業物聯網。生成式AI正在塑造全新時代，每年可為全球經濟帶來2.6至4.4兆美元的收益。掌握此裝置上生成式AI與混合式AI應用的商業潛力，將是大型與小型企業創造下一波成長的機會。