《國際金融》ECB官員：對降息要有耐心 川普也會是變數

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐洲央行(ECB)政策官員Boris Vujcic在周二指出，歐央不需急於降息，他認為確保通膨獲得控制，將更有利於歐央的信譽。

克羅埃西亞的央行行長Vujcic說，通膨獲得控制的過程可能會出現中斷，並且歐洲現在的利率可能比過去更高。

歐元區通膨率已從2022年的雙位數高位下降，歐元區經濟也陷入停滯狀態。金融市場預估，ECB在今年將有5次降息，最快可能在四月啟動。

Vujcic說，對於降息，我們需要有耐心。到目前為止，通膨下降的進程，表現良好，「但是我們仍在服務業和國內通膨看到了一些抵抗」。此外Vujcic也強調了，歐元區就業市場的強勁表現。

關於未來幾個月何時宣布啟動降息行動，Vujcic說，確定此一決定，至關重要，他解釋說：「你已經看過國際貨幣基金(IMF)的文件，警告有太多次央行過早宣佈勝利。我認為我們不應該冒這樣的風險」。

在上周日，Vujcic在英國Warwick大學與資深經濟學家Charles Goodhart進行討論。當時Goodhart提出警告，稱通膨的降溫和債券市場平靜情形，可能只會再維持6~9個月。

Goodhart認為，異常高的債務水準、快速減少的工作人口、全球暖化和去全球化進程，都會加劇未來的通膨。

Goodhart說，短期來看，川普的重新當選美國總統，可能導致聯準會迅速降息的壓力，並可能引起更嚴重的風暴。

當時Vujcic回應表示，在我們看到事情的結果之前，我們或許不該太過於關心政治，「然而我們在過去看到川普對世界貿易帶來許多的限制；全球化在過去對通膨產生的正面影響，而(川普)也讓全球化出現一些逆轉，這些在未來都可能會產生影響」。

降息將協助歐元區陷入停滯的經濟，但是德國經濟表現的停滯和能源市場波動等重大結構性問題尚需解決，而央行對此無能為力。

Vujcic說，我們很可能以軟著陸的方式實現我們的目標。