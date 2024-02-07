美中經濟工作組會議結束 美方關切「產能過剩」

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據美國之音報導，美國和大陸的重要經濟官員2月6日結束了在北京舉行的為期2天的會議，就各自的國內經濟形勢交換了觀點，並對產能過剩等問題表達了擔憂。會談舉行之際，眾人對大陸的經濟增長感到關切。這個世界第二大經濟體遭遇了房地產市場危機並面臨生產率下降的前景。

在北京推動新的增長驅動力，也就是包括電動汽車和電池在內的被稱為「三新」經濟產業之際，眾人對這些領域可能出現產能過剩感到不安。

美中經濟工作組是在美國財政部長葉倫去年訪問大陸後成立的。兩國財政部在各自的聲明中說，在最新的經濟工作組會議上，官員們就兩國宏觀經濟形勢交換了觀點。

美國財政部說，雙方還討論了在共同挑戰方面的合作，比如低收入經濟體的債務問題，並同意4月份再次開會。

美國財政部說：「美國官員還坦率地提出了關切問題，包括大陸產業政策做法和產能過剩，以及因此對美國工人和企業的影響。」

美國財政部補充說，葉倫「盼望今年回訪大陸。」

根據大陸美國商會(AmCham China)本月公佈的對公司企業的調查，產能過剩正在成為某些領域的關切問題。

在上周末播放的採訪中、前美國總統、目前在爭取2024年共和黨總統候選人提名的角逐中領先的川普說，如果再次當選，他可能對大陸貨物徵收60％或者更高的關稅。

大陸財政部在聲明中說，在會談中，「中方就美對華加徵關稅、雙向投資限制、制裁打壓中方企業等表達了關切。」

這是美中經濟工作組的第三次會議。美中經濟工作組以及美中金融工作組的首次會議是在去年10月舉行的，隨後又在去年11月舊金山亞太經合組織會議前舉行了第二次會議。第三次金融工作組會議今年1月在北京舉行。

這兩個工作組直接向葉倫和大陸副總理何立峰報告。