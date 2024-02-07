過年喜慶口罩 中衛推出櫻桃紅平面和3D口罩搶市

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農曆春節團圓之際，也要小心新冠、流感雙高峰。尤其，除夕初一將出現10度低溫有雨，戴上口罩，防寒又防病毒。為此，中衛7日宣布，公司2024年特別推出頗具質感的櫻桃紅平面和3D口罩，讓民眾春節期間，可亮麗出門。

農曆春節閤家團圓，但隨返鄉及旅遊人口流動，衛福部疾管署預估，新冠和流感將在春節後，出現「雙高峰」疫情。另俗稱「腸胃型感冒」的諾羅病毒及腺病毒、輪狀病毒等腸胃道疾病，也在流行中。因此，過年期間的防疫措施，千萬不可輕忽，加上小年夜至大年初一，全台低溫下探10度，免疫力較弱的老人和孩童，更需注意防寒。

台灣專業醫材大廠CSD中衛行銷經理周令怡說，春節期間拜年、出入公共場所，及聚餐的機會大增，她建議民眾還是要戴口罩、勤洗手，以降低感染風險，保護自已，也保護家人。

周令怡說，根據中衛統計，每年春節前，這款展現春節喜氣顏色的櫻桃紅口罩，會比平時銷量增加約4成左右。而經歷新冠疫情後，口罩銷量雖逐漸轉趨正常，但仍高於疫情前的需求量，2023年中衛整體業績約9億元，其中，內銷金額7.8億元，外銷金額1.2億元。

為提升業績，中衛2024年將積極開拓海外市場，以期擴大外銷佔比。3月將赴泰國參加「曼谷國際生活美學展」，期待進軍泰國穩定後，能繼續打入東協市場。

中衛在展場，除展示時尚口罩，也因應不同市場，展示不同商品，像是針對母嬰市場、毛小孩市場，及醫美市場開發的「W博拭」單片包濕巾系列。

中衛也推廣龐大的高齡銀髮族可能面臨眼部手術後的眼部清潔專用棉片、適用槍傷、刀傷等急救用的壓縮繃帶及棉片（簡稱戰繃）等產品，方便銀髮族隨時取用。