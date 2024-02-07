西周青銅器流失海外40年 大陸從美國成功追索「豐邢叔簋」

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近日，大陸國家文物局從美國成功追索被盜流失的西周豐邢叔簋。1月28日，文物在專人護送下，搭乘航班運抵北京，結束其40年的海外漂泊歷程。經專家鑒定，從造型風格、裝飾工藝、銘文書體、銹蝕面貌、傷殘痕跡等方面綜合判定，該簋是豐邢叔簋原器，為一級文物。

大陸央視新聞報導，豐邢叔簋於1978年在大陸陝西省寶雞市扶風縣法門鎮一處西周晚期青銅器窖藏出土，通高18公分，口徑21公分，腹深12公分，重6000克。腹鼓，斂口，上腹飾一周竊曲紋，腹下部飾瓦楞紋，圈足下接獸首三扁足，雙耳上端均飾卷鼻獸首，是典型的西周青銅器形制。

報導指，此簋內底鑄有銘文3行18字（含重文2個），「豐邢叔作伯姬尊簋，其萬年子子孫孫永寶用」，書法藝術精湛，器物製作工藝反映了西周青銅器高超的鑄造水準。1984年11月被盜，流失海外。

2023年1月，大陸國家文物局透過中國駐英使館獲悉，豐邢叔簋現身美國紐約，第一時間啟動流失文物追索程序。持有人雷蒙德·金及其母親了解到文物背景後，毅然決定要「做正確的事」，同意無條件將文物返還給大陸。同年11月，中國駐紐約總領館代表國家文物局接收和暫存保管豐邢叔簋。

今年1月22日下午，大陸國家文物局和中國駐舊金山總領館在雷蒙德·金及其母親現居地美國奧勒岡州波特蘭市，共同舉辦豐邢叔簋返還儀式。大陸文化和旅遊部副部長、國家文物局局長李群在視訊致辭時稱，豐邢叔簋的回歸是落實中美兩國元首舊金山共識的重要成果，也是中美人民友好交往的生動例證。

報導指，中共18大以來，國家文物局通過國際執法合作、國際民事訴訟、外交談判、協商捐贈等形式，促成1800多件（套）文物藝術品回到大陸。中美於2009年1月14日首次簽署中美防止大陸文物非法入境美國的政府間諒解備忘錄，至今已促成15批次504件（套）大陸文物藝術品回到大陸。

大陸國家文物局指導中國文物交流中心、北京魯迅博物館等相關單位於返還儀式結束後，迅速啟動豐邢叔簋回運工作，稱將適時組織開展文物保護、研究、宣傳和展示工作，充分挖掘文物價值，切實加強文物保護。