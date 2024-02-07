陸投4900萬美元增加阿富汗石油生產 產量每日突破1100公噸

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據美國之音報導，中國大陸一家能源公司對阿富汗石油生產投資4900萬美元，幫助將阿富汗原油的每日產量提高到1100公噸以上，但這筆投資僅僅是北京最初答應的三分之一。

報導稱，中國大陸新疆中亞石油天然氣有限公司一年前與阿富汗塔利班當局簽署一項主要石油開採協議，為期25年。協議要求中國大陸公司第一年投資1億5千萬美元，在2026年前投資5億4千萬美元。

報導引述一名要求匿名的塔利班高級官員表示，這家公司對材料和勞工成本的估計不準確，阿富汗當局又拖延三個月才批准協議，導致投資不足。他說，「投資將按照合約規定追加，」塔利班財政部去年從這個項目獲利2600萬美元。

美國地質調查局2011年分析說，橫跨阿富汗和塔吉克斯坦的阿姆河盆地（Amu Darya）的原油蘊藏估計有9億6200萬桶，天然氣5萬2025億立方英尺。

為了使用這個潛力，這家中國大陸公司計劃今年再鑽22口井，以將日產量提高到2千噸以上，大約1萬5千桶。一公噸原油等於7.46桶。

萌芽關係

國家主席習近平上月接受阿富汗塔利班政權駐北京大使遞交的國書，讓很多人感到意外。專家說，此舉顯示中國大陸務實對待阿富汗。但除中國大陸外，迄今還沒有國家正式承認塔利班政府。

報導引述美國和平研究所中國問題研究員安德魯．斯科貝爾（Andrew Scobell）分析稱，「阿富汗礦業和能源資源雖然吸引力強，但中國極為擔心內部安全局勢、塔利班對外國投資的保證是否可靠以及阿富汗的惡劣基礎設施。」

面臨國際制裁和孤立的塔利班積極尋求中國大陸投資和接觸。但專家們說，中國大陸主要動機可能不是經濟獲益，而是限制來自阿富汗的潛在安全威脅。這符合美國與俄羅斯等幾個國家對阿富汗存在外國恐怖組織並可能威脅其他國家的擔憂。

斯科貝爾說，「北京在短期內對阿富汗的主要目標相對簡單，即確保阿富汗穩定，繼續與其接觸，同喀布爾的新政府保持關係。」

中國大陸對阿富汗的長期目標尚不清楚，但北京增加接觸讓人質疑其潛在目的。歐盟亞洲研究中心專家芭芭拉．凱萊門（Barbara Kelemen）說，「中國在這個國家的影響力可能會增加。尤其是如果局勢繼續像現在這樣發展的話。」

沒有美國競爭

美國對阿富汗將近20多年的軍事參以及花費開支1000多億美元後與2021年8月撤軍，塔利班重新掌權。這在美國觸發很多辯論和反省，使得國會成立阿富汗戰爭委員會。這個兩黨委員會負責檢查並報告美國2001年到2021年期間對阿富汗的接觸，以吸取寶貴教訓，引導未來決策。

眾議院外交事務委員會主席麥克爾．麥考爾（Michael McCaul）上月在阿富汗聽證中說，「猜猜今天誰在阿富汗？中國。」麥考爾和其他議員們對中國可能接管喀布爾以北的巴格拉姆機場表示擔憂。這裡是美軍在阿富汗戰爭期間的主要基地。

美國阿富汗事務特使托馬斯．韋斯特（Thomas West）在聽證會上回答美國如何對待中國大陸增加對阿富汗捲入的問題時說，「我們不認為阿富汗是我們需要同中國人和俄羅斯人競爭的地方。」

中國大陸和美國雖然展示對阿富汗的不同外交方式，但美國依然是阿富汗的最大人道援助國。美國官員說，塔利班接管以來，美國向阿富汗提供了20多億美元的人道援助。