台塑生醫健康悠活館春節攜手「好想兔」打造萌趣場館

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點綴年節樂趣，彰化台塑生醫健康悠活館再次出招，延續去年與卡娜赫拉聯名的高人氣，今年再度與蟬聯LINE下載第一名的超人氣貼圖【好想兔】攜手合作，打造全台首座好想兔主題觀光工廠。

台塑生醫表示，除以【好想返老還童】為主題，進行全館域的包裝，也推出一系列熱賣的聯名商品，用最歡樂、最親民的方式帶領民眾走進「智慧健康」與「預防醫學」的世界。

台塑生醫健康悠活館今年初一到初五活動滿滿，不只免費入場、免費停車，還規劃了春節市集、音樂表演、春節福袋，以及春節限定活動，活動期間只要到服務台拿取集章卡進行小任務，完成就可以獲得限定小禮。還加碼攜手好想兔設計了超萌、超爆笑且獨家限量的療癒春聯，只要消費不限金額即贈好想兔春聯1組，要讓台塑生醫與好想兔陪你熱熱鬧鬧過新年（數量有限送完為止）。

此外，台塑企業持續牽手玩具基地，將各種二手玩具重新整理，推廣資源再利用，健康悠活館也在2樓空間打造專屬玩具基地空間「彰化童趣窩」，準備滿滿二手玩具跟書籍要與小朋友同樂。

台塑生醫指出，春節館域訊息為全年無休，僅2024年1月9日（五）除夕休館一日。營業時間從上八點至下午五點（16：30為最後入館時間）。歡迎民眾一同悠閒享受春遊。