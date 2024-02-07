慧榮、奇景去年Q4營收表現超預期 今年首季估減逾9％

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IC設計廠慧榮科技及奇景光電2023年第4季營收表現皆優於預期，不過對於2024年第1季營運展望保守，將季減逾9%。

慧榮2023年第4季營收2億238萬元，季增17%，增幅高於原預期的10%至15%，稅後淨利3132萬美元，每股純益0.93美元，約新台幣29元。

慧榮總經理苟嘉章表示，通路庫存水位正常化，加上旺季效應，固態硬碟（SSD）控制晶片等產品強勁成長，是第4季營收表現優於預期的主因。

慧榮預期，2024年第1季營收將約1.72億至1.82億美元，將季減10%至15%，不過將較2023年同期增加39%至47%。

苟嘉章表示，受惠儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商提升控制晶片外購比例，慧榮取得SSD控制晶片新訂單，可望帶動2024年整體營運成長，總營收將達7.56億至8億美元，增加20%至25%。

奇景2023年第4季營收達2億2,770萬美元，季減4.5%，降幅小於原先預估的5%至11%，稅後淨利2,360萬美元，每股純益13.5美分，約新台幣4.3元。奇景指出，車用及平板電腦面板驅動暨觸控整合單晶片（TDDI）銷售優於預期，是第4季營運超標的主因。

奇景表示，第1季為傳統營運淡季，今年面板廠客戶因需求低迷，策略性降低工廠產能利用率，奇景預期第1季營收將季減9%至16%。