衛福部也檢出瘦肉精 「只有一盒驗出」遭台糖質疑：將配合釐清

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繼台中市後，衛福部食藥署針對台糖安心豚梅花肉片同一受檢體，也驗出西布特羅0.001ppm。台糖回應，台糖豬隻飼料都是「中央廚房」統一配方與調配，全國大規模檢驗都未檢出，證明台糖養殖未使用瘦肉精。至於為何只有台中這盒肉的檢體可驗出，將會配合衛生單位持續釐清事實及原因。

台糖指稱，從2／2晚間，台中衛生局發布梅花肉含極為罕見的西布特羅瘦肉精後，即配合中央政府各機關及不同地方政府檢驗與稽查，也主動將同批肉品送SGS檢驗，結果都是未檢出瘦肉精。

再來也把冷凍肉品、畜殖場活體豬隻血液、毛髮、以及豬隻飼養期間使用之各類飼料送檢，其中更有7件檢體是與台中市衛生局取樣來源相同的樣品，即同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切及包裝的梅花肉片，西布特羅等21項乙型受體素類，結果一樣是未檢出。

台糖進一步說明，各豬場所用飼料非對外採購，各廠豬場只吃台糖自產飼料，且飼料由畜殖事業部統一製造，全部種類的飼料送交中央畜產會檢驗，結果都是合格。

台糖強調，豬隻為群養的動物，若飼料真的含有西布特羅瘦肉精，各場豬隻及肉品都會有相同的問題，不會只有台中市衛生單位所持有的單一檢體、單一盒肉有此問題。再次嚴正聲明，台糖豬肉絕無使用瘦肉精，並將持續配合政府相關單位，釐清僅單一檢體檢出的原因。