多地白名單出爐 陸金監總局：各地成立工作專班協調貸款運行

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大陸國家金融監督管理總局（下簡稱金監總局）6日召開專題會議，進一步部署落實城市房地產融資協調機制相關工作。會議要求，各監管局要成立工作專班，積極參與協調機制各項工作；各商業銀行要加快授信審批，對合理融資需求做到「應滿盡滿」。

金監總局副局長肖遠企主持本次會議，全國性商業銀行分管負責人也參加會議。會議強調，近期，多數城市已建立城市房地產融資協調機制，提出了房地產項目「白名單」並推送給商業銀行，商業銀行積極響應，有效對接項目名單，已提供一批新增融資和貸款展期，滿足不同房地產項目合理融資需求。

會議要求，各監管局要成立工作專班，主動加強與地方政府和住建部門協同配合，積極參與協調機制各項工作，及時掌握轄內各城市協調機制運行情況。指導督促轄內銀行完善制度流程，盡力滿足合理融資需求。

會議還說，各監管局要按照協調機制要求，總結良好經驗與做法，加大複製推廣力度。對存在的問題與堵點，要及時報告，通過協調機制認真研究、切實解決，助力轄內房地產市場平穩健康發展。

會議要求，各商業銀行要主動對接協調機制，對推送的房地產項目名單要及時開展評審，加快授信審批，對合理融資需求做到「應滿盡滿」。各商業銀行內部要建立專門工作機制，優化貸款審批流程，細化盡職免責規定，指導督促各分支機構加強對轄區房地產項目的調研，全面掌握情況。對於需要協調解決的事項，應及時向協調機制報告並推動解決。