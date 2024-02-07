台糖瘦肉精事件 農業部：單一個案

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農業部畜牧司代理司長江文全表示，截至目前為止，已擴大追查了許多肉豬場，包括毛髮、血清等檢體，都沒有檢出西布特羅（乙型受體素），研判檢出這次微量西部特羅的事件，是單一個案，同時他也指出，台糖是不可能使用西布特羅。

江文全表示，農業部已就同批肉品檢測，也是台中食安處所檢測的來源，也就是嘉義南靖畜牧廠、信功包裝的同品項作檢測，包括農業部4件、衛福部2件，台糖送民間的檢測1件，共7件都沒有檢出西布特羅。

江文全表示，這幾天也已經擴大全台毛豬採檢量，透過縣市政府在肉品市場採樣80件豬隻毛髮樣本，截至目前為止，共累積了298個樣本，都沒有檢出西布特羅，後續會持續擴大檢測量能。

然而，台中市府和衛福部食藥署也分兩路複驗，食藥署今日公布結果，檢出西布特羅0.001ppm，台中市政府今天上午召開複驗台糖國產豬肉結果說明記者會，衛生局長曾梓展表示，台糖複驗結果仍含有禁用西布特羅（Cimbuterol），含0.002ppm；中央則是完全沒檢出，形成羅生門。

農業部常務次長杜文珍表示，追查項目包括上游的飼料、飼養的狀況到後端的產品，其他同一天包裝的品項，都沒有驗出。藥劑並不會殘留在特定部位，如果有使用的話經過血液循環，在每個部位都有。

杜文珍表示，農業部已測毛髮和血清都沒有檢出，整個系統已查完，但都沒有，這中間出了什麼問題？她表示食藥署應該要再找專家研判。