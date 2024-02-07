第三方公正參與 中市府複驗台糖豬肉檢出瘦肉精

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台中市食安處6日在衛福部食藥署代表、專家共同指導，及台糖公司代表參與下，進行台糖肉品複驗工作，7日檢驗結果出爐，檢出含有0.002 ppm瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），台中市政府表示，後續將正式函復台糖公司複驗結果，持續捍衛健康、把關食安。

中市府說，台中市食品藥物安全處實驗室，6日上午9時依照中央公告檢驗方法，啟動複驗，包含中央食藥署3位人員、2位專家委員（台灣大學名譽教授何國榮、中興大學名譽教授李茂榮）、台糖公司代表1位，共6位檢視檢驗過程，市府出動食安處長、副處長及2位技術人員等。

另邀請第三方公正的振泰檢驗總經理章嘉明在場，現場共11位人員參與，食藥署2位專家也同步進行認證實驗室的技術查核工作，食安處全程錄影存證。

7日一早由衛生局長曾梓展、食藥署代表3位、台中市邀請專家振泰檢驗章嘉明總經理及技術人員，進入質譜儀實驗室檢視上機檢驗結果，檢出含有0.002ppm瘦肉精西布特羅（Cimbuterol）。

中市府表示，市府充分信任專業、把關食安，是堅守市民健康的基本態度，秉持「有一分證據、說一分話」、「證據到哪裡、公布到哪裡」的精神。

對於人民食品安全的處理，中市府強調，寧嚴勿鬆、寧快勿慢，當發現有問題時，即時提出警示，才是維護全民食安，讓食安更進步的原動力，捍衛食安不分你我，更不分中央與地方，感謝食藥署人員及3位專家委員的指導與協助，中市府仍持續堅守崗位，與全國的食安夥伴，一起努力。