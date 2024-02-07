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金管會要求各保險公司 春節假期保戶服務不中斷

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為讓民眾安心度過春節連續假期（2月8日至14日），金管會表示，已請各保險公司提供免付費服務電話，專責協助處理保戶緊急突發狀況，並於產險公會、壽險公會網站揭示服務電話號碼及提供服務方式，且請財團法人汽車交通事故特別補償基金及財團法人住宅地震保險基金於連續假期期間保持服務電話暢通。

金管會說明，保戶於連續假期期間就保險相關事項之詢問、理賠之申請等保險服務需求，可透過各保險公司提供之免付費服務電話洽詢，各公司皆有專人服務或提供可處理緊急狀況之聯絡方式。

金管會指出，各保險公司、財團法人汽車交通事故特別補償基金及財團法人住宅地震保險基金於連續假期期間服務電話一覽表已分別登載於金管會網站及產壽險二公會網站（產險公會網站：http：／／www.nlia.org.tw、免付費服務專線0800-221-783；壽險公會網站：https：／／www.lia-roc.org.tw／＃gsc.tab=0、免付費服務專線0800-221-348）。

金管會提醒，保戶可至上述網站查詢、預先下載或抄錄以備不時之需。另，為確保資訊安全無假期，金管會也已責成各保險公司加強資訊安全防護作業，避免駭客入侵損及保戶權益情事發生。

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