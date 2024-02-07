台新定期定額買基金0手續費 這幾個星座最常買！

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台新銀行1月11日起推出基金定期定額終身0手續費優惠，獲得客戶熱烈回響，平均每天新申購交易成長近3倍，小資族客戶定期定額交易筆數成長超過1.6倍，財管客戶更是成長6倍；從星座來看，土象星座客戶最愛定期定額買基金，平均每人購買金額最高則是雙子座。

台新銀行發現，土象星座像是魔羯、金牛、處女座客戶，最常定期定額購買基金，與星座穩健特質相似，透過固定時間進場，平均成本、分散風險，逐步累積財富。其次依序為天蠍、射手、天秤座。

至於定期定額買基金人均金額最高的則是雙子座，雙子座具備洞察能力且勇於嘗試，通常在投資上較為缺乏耐心，很適合運用定期定額投資基金，強迫儲蓄提高投資勝率。

另根據台新銀行統計，今年以來銀行客戶定期定額投資基金市場偏好美股、科技股以及台股，占了新申購金額五成，占比第二的債券類也相當受到客戶歡迎。即將進入年終獎金發放的高峰時期，建議民眾可以搭上銀行優惠列車，把握定期定額0手續費優惠參與投資。

台新銀行觀察，基金已成為民眾最愛的投資工具之一。展望2024年，整體經濟環境將處於「低成長」和「高利率」環境，雖美國目前的信用、景氣、失業率、通膨等四面向數據維持韌性，但因市場預期美國聯準會(Fed)將降息，以及各國大選結果可能會對景氣帶來不確定性，因此在基金投資策略上，應兼顧風險和報酬平衡，建議以定期定額和多元配置不同市場來降低波動影響。AI題材在軟硬體、應用發展等可望成為未來主流，建議可提前布局，掌握投資機會。

在去年國際股市高漲的表現下，投資人對於今年的行情可謂是期待又怕受傷害，台新銀行建議，投資人可以藉由定期定額方式，分散時間投資來參與未來市場契機，以台新銀行基金日日扣功能而言，每月1日到31日都可設定扣款日，讓進場時機更加地多元彈性，例如客戶可設定每個月領薪後的隔天扣款，依照需求定期定額自動扣款，讓投資理財更為便利。