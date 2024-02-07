一銀春節ATM服務不中斷 員工出勤工資加倍再加碼千元補助

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龍年7天農曆春節連續假期將至，因應ATM服務不中斷，第一銀行為體恤員工配合出勤補鈔之辛勞，同時減輕交通負擔，今年持續推行「春節連假出勤補助」，如在連假期間辦理ATM補鈔或排障的員工，除按出勤日數發給加倍工資外，銀行再加碼額外發給1,000元補助，最高可領到2,000元，以傳遞公司體貼同仁的關懷及美意。

第一銀行在農曆春節期間提供的金融服務不打烊，為達全台187家分行ATM服務不中斷的目標，除了訂定完善的補鈔計畫外，亦使用自動化設備監控系統掌握ATM運作情形，確保客戶可隨時使用自動櫃員機順利提領現鈔，協助民眾過好年。

第一銀行去年交出亮眼成績，稅前淨利達266.28億元，較前年成長11.94％，為了激勵並感謝同仁在過去一年來的付出與貢獻，日前特別加碼舉辦全行線上視訊摸彩活動，總獎額達320萬元，讓全體同仁一起享受經營成果並感受春節歡慶氛圍。

第一銀行堅信員工是金融服務業的核心，更是企業競爭決勝關鍵，秉持對員工福利的高度重視，致力推行各項相關制度，展現企業社會責任。未來，第一銀行將持續優化各項福利及獎酬激勵措施，並建構友善健康職場環境，以凝聚同仁向心力，成為一個與客戶、員工及整體社會攜手共進的幸福企業。