《南華早報》：市場發生歷史性轉變 華爾街冷落中方轉投印度

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

據法國廣播電台引述《南華早報》2月6日報導，全球市場正在發生重大轉變。20年前，投資者將中方視為全球最大經濟增長點，如今，投資者正從中方萎靡不振的經濟中撤出數十億美元。現在大部分資金都流向了印度這個被高盛（Goldman Sachs）和摩根士丹利（Morgan Stanley）認可的市場。

印度GDP和市值在過去20年同步增長，從5000億美元增至3.5兆美元。上個月印度曾短暫超香港成為全球第四大股票市場；據摩根士丹利預測，到2030年，印度將成為全球第三大股票市場。

這種趨勢正在引發一場淘金熱。規模達620億美元的對沖基金馬歇爾-韋斯（Marshall Wace）在其旗艦對沖基金中，將印度定位為僅次於美國的最大凈多頭賭注。總部位於蘇黎世的馮托貝爾控股公司（Vontobel Holding AG）旗下機構也已將印度列為其持有的最大新興市場股票，詹納斯．亨德森（Janus Henderson）也在探索基金公司收購事宜。就連日本傳統保守的散戶投資者也在追捧印度。

投資者正在關注，印度是世界上增長最快的主要經濟體。在印度總理莫迪的領導下，印度擴大了基礎設施建設，以吸引全球資本和供應鏈離開北京。相比之下，中方正努力應對長期的經濟困境，北京與西方主導的秩序之間的裂痕也在不斷擴大。

因為印度不是中國大陸

新加坡M＆G投資公司亞洲股票投資組合經理 維卡斯．佩沙德（Vikas Pershad）說，人們對印度感興趣的原因有很多，「首先是因為它不是中國」。這裡有一個真正的長期增長故事。

看好印度的情緒並不新鮮，投資者現在更有可能看到一個與過去的中方相似的市場：一個龐大、充滿活力的經濟體，正以新穎的方式向全球資金開放。沒有人會期望一帆風順。印度大部分人口仍然貧困，股市昂貴，債券市場封閉。但無論如何，大多數投資者還是鋌而走險，因為他們認為做空印度的風險更大。

在美國交易所交易基金市場，購買印度股票的主要基金在2023年最後一個季度獲得了創紀錄的資金流入，而四個最大的中國大陸基金合計流出近8億美元。EPFR的數據顯示，自2022年以來，活躍債券基金每從中方撤出1美元，就會在印度投入50美分。

1月中旬，印度短暫超越香港，成為全球第4大股票市場。摩根士丹利預測，到2030年，印度股市將成為全球第3大股市。印度在摩根士丹利資本國際公司（MSCI）發展中市場股票基準指數中的權重達到創紀錄的18％，而中方的權重則縮水至24.8％的歷史最低水平。

日本散戶

傳統上偏愛美國的日本散戶投資者也開始熱衷於印度。在日本的共同基金中，有5支關注印度的基金目前躋身流入量前20名。其中最大的野村印度股票基金（Nomura Indian Stock Fund）的資產達到了4年來的最高點。

包括馬歇爾-韋斯（Marshall Wace）在內的對沖基金指出，印度的強勁增長和相對穩定的政治局勢是我們對印度經濟持續增長保持樂觀的原因，儘管大盤的估值仍然昂貴。

「買入印度」

《南早》報導最後說，印度一度與世隔絕的金融市場將繼續開放。印度1.2兆美元的主權債券市場僅有2％多的外資參與，從6月起將被納入摩根大通全球債務指數。據滙豐銀行資產管理公司稱，這將在未來幾年吸引多達1000億美元的資金流入。

為印度資本增長基金（India Capital Growth Fund）提供諮詢的基金經理高拉夫-納蘭（Gaurav Narain）認為，對印度的信心源於這些舉措的長期影響，而不一定是該國股票和債券的短期前景。他說：我們不再需要推銷印度的故事。相反，我們需要的是瞭解印度積極變化的人「買入印度」。