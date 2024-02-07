《日股》科技股跌 日經小綠

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】受到科技類股下跌拖累，日本日經指數7日也走低，不過，豐田汽車和三菱商事卻表現突出，股票大漲。早盤結束時，日經指數暫收36,122.57點，小跌38.09點或0.11%。東證收2,548.8點，漲9.55點或0.38%。

分析師認為，美股的科技族群股價較為遜色，尤其是半導體類股更是回檔修正。市場從日企財報中找尋投資標的，並沒有特別鎖定科技類股，反而是獲利佳，加上股價又跌深的日本公司較受青睞。

股價下跌者，包括空調製造業者大金一度重挫8.25%，晶片製造設備商東京威力科創跌1.1%，晶片測試生產設備商愛德萬測試也微幅下跌0.02%。日前宣布將與三菱商事聯手以5000億日圓，約33.8億美元，收購連鎖超商Lawson的電信業者KDDI，股價走跌2.37%。

不過，Lawson卻暴漲15.51%。至於宣布將斥資5000億日圓，買回流通在外約10%股份的三菱商事，股價也飆升9.45%，帶動同業伊藤忠商事與三井物產分別大漲2.25%和1.95%。

大漲4.69%的豐田汽車6日公布最新財報，將全年營業利益預估大幅上修近9%。同時，也帶動汽車類股一度大漲3.64%，是表現最好的產業。另外，本田漲2%，日產更是大漲3.72%。