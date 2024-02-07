留學期間被策反！陸國安部發布留學生返國從事間諜案例

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大陸國家安全部微信公眾號7日發布破獲大陸留學生被留學國策反，回國從事間諜活動真實案例。某境外大學張姓中國籍畢業生，因在境外學習期間，被境外間諜情報機關拉攏策反，從事間諜活動，被依法處理。

張某2006年因在大陸大學高考失利，苦讀一年語言預科後，以優異成績進入某國排名前列大學。因成績出色，張某成為班長，負責聯繫該校中國留學生，並且得到了該校校長凱迪的「賞識」，擔任其中文老師，兩人也因此成了「忘年交」，卻一步步地把張某推向境外間諜情報機關精心設計的陷阱，使他深陷其中，不能自拔。

一天，正在讀大三的張某被凱迪叫到辦公室，介紹兩個外國人埃克森、伊森，交換聯繫方式，之後兩人請張某幫忙提供該校大陸留學生情況，還答應給張某豐厚報酬。隨著交流聯繫深入，他們對張某的要求也越來越多，索要資訊也越來越敏感。

一次，二人直接表明是間諜情報機關工作人員，以張某之前提供的敏感資訊為威脅，要求張某加入該國間諜情報機關。在金錢利誘和威脅下，張某淪為竊密和監視大陸留學生的「提線木偶」。

臨近畢業時，許多大陸科研院校赴該國開展招聘或者組織交流活動。由於善於交際且外語能力突出，張某頻繁與這些機構接觸，也有了回國就業的想法。但因為張某無法達到這些科研院校要求的「所有課程成績必須為A」基本要求，難以實現回國工作目標。此時，凱迪再次找到張某，表示不僅可以幫助他更改成績單，甚至還可以寫一封推薦信，讓張某得到大陸某科研院所工作。作為交換，張某要在回國以後繼續配合完成埃克森、伊森的任務。面對利益的誘惑，張某最終選擇了服從，徹底墜入了犯罪的深淵。

在對方的「幫助」下，張某回國後如願進入某科研院所工作。但在自身僥倖心理和境外間諜情報機構威逼利誘下，張某並未第一時間向大陸國家安全機關報告，仍然繼續為境外間諜情報機關工作。因資歷尚淺，接觸到的技術數據和涉密文件無法滿足對方變本加厲的「需求」，在境外間諜情報機關的指導下，張某成為了所裡的「熱心人」。

同事小李急著下班，張某就「熱心」地幫他收整桌面，待確認小李走後，張某立即打開小李電腦，竊取其涉密文件檔；同事老王有涉密資料需要銷毀，張某就「熱心」地幫助他整理盤點，並在過程中偷偷將境外間諜情報機關「感興趣」的文件私藏起來……這些涉密資料最終都落入了境外間諜情報機關手中，造成了大陸科研資料洩露。

大陸國家安全機關經縝密偵查，及時鎖定了張某的違法犯罪活動，並對其依法實施審查。最終，張某因犯間諜罪受到了法律嚴懲。