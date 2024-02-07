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瘦肉精哪裡來？ 衛福部部長薛瑞元：將召開專家會議調查

  • 中時即時 鄭郁蓁
衛福部長薛瑞元今天向衛福部同仁拜年。（鄭郁蓁攝）
衛福部長薛瑞元今天向衛福部同仁拜年。（鄭郁蓁攝）

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國產「台糖安心豚梅花肉片」被台中市檢出瘦肉精「西布特羅（Cimbuterol）」，食藥署對剩餘檢體進行複驗後，確認檢出西布特羅0.001ppm。衛福部部長薛瑞元表示，台中、中央都是驗出微量數值，結果一致，顯示可以排除實驗室檢驗和SOP的失誤，但也顯示不能排除，飼養、屠宰、切割、運送過程等是否有污染，衛福部食藥署將於年後召集專家，開會調查可能來源，若有找到可疑處就會繼續調查。

食藥署以衛生福利部公告檢驗方法「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－乙型受體素類多重殘留分（MOHWV0041.05）」針對台中市提供的同一包肉片的剩餘檢體，進行檢驗21項乙型受體素，今日清晨確認檢出西布特羅0.001ppm。

薛瑞元表示，同一包肉片、台中市、食藥署都有驗出，所以可以排除是檢驗的設備或SOP出問題；但現在不能排除的是檢體的前處理，包括飼養、屠宰、切割以及運送過程等環節。

因此，他宣布，現在會就這一次檢驗結果，台中取到的樣本，在過年後再召集專家學者來做一個研判，看看到底可能出什麼問題，為何會出現西布特羅，到底哪個環節出現問題，若有發現可調查之處，就會繼續調查下去。

薛瑞元也定調，這是一起單一事件，因為同批號的其他肉品，各縣市目前都沒有驗出西布特羅，因此，可以確定，沒有造成系統性的風險，沒有大規模的食安事件，這部分民眾可以稍微放心。

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