與以色列達成費城走廊協議？埃及鄭重否認

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日前以色列透過官媒稱，以色列和埃及即將就費城走廊在戰後的控制權達成協議。但埃及官方隨即在官媒上鄭重否認雙方會針對費城走廊進行任何合作，稱這是完全錯誤的不實言論。

費城走廊也稱薩拉丁軸線（Saladin Axis），是條14公里長，100公尺寬的狹長通道，作為埃及和加薩之間的安全緩衝區，北起地中海，南至以色列和加薩之間，其中有以色列控制的克瑞沙洛（Kerem Shalom）過境關卡，中間另有一個埃及控制的拉法（Rafah）關卡。

據埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，以色列陸軍廣播電台（Isreal Army Radio）1日稱，以色列和埃及即將就費城走廊（Philadelphi Corridor）在戰後的控制權達成協議。

但埃及官方隨即在埃及國家媒體Al-Qahera News上發表評論，稱此類報導「完全錯誤」，並否認雙方會對此走廊的控制權進行合作。

原本埃及和以色列於1979年簽訂和平協定，以色列同意將西奈半島還給埃及，並讓以軍可巡邏控制此條走廊；但在2005年以色列撤出加薩走廊後，雙方又簽訂一份協議，讓埃方可沿費城走廊在埃及領土的那一側部署750名安全部隊人員巡防。另一側則由巴勒斯坦自治政府（PA）掌管。

但在2007年，PA從與巴勒斯坦伊斯蘭主義武裝組織哈瑪斯（HAMAS）的領導權爭戰中戰敗後，費城走廊靠加薩地區的那一側便由哈瑪斯接管控制。

埃及參與費城走廊巡防後，即代表此條走廊成為加薩地區唯一非以色列控制的對外聯絡通道。

以色列的「猶太新聞網」（Jewish News Syndicate，JNS）5日報導指出，自從埃及開始巡防費城走廊後，加薩地區的跨境隧道數量即大幅增長，同時從西奈半島走私到加薩地區的武器數量也隨之增加。

「猶太新聞網」稱，費城走廊現在是「水桶上的一個洞」，現在這個走廊下方仍有約10條隧道在活躍運作。

去年12月底，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在新聞發布會上表示，此條走廊「必須掌握在我們的手中」。他聲稱，透過此種作法才能確保加薩走廊去軍事化。

去年10月，埃及已警告以色列不要在費城走廊上採取任何軍事行動。

今年1月初，埃及國家新聞局（SIS）局長拉什萬（Diaa Rashwan）再度公開表示，以色列若重新占領費城走廊，將違反1979年雙方的和平協定，也將對埃以關係構成嚴重威脅。

金字塔報報導，埃及堅決表示，不會允許讓以色列控制費城走廊。