台積電1月營收月增22.4％ 寫歷年同期新高

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台積電（2330）今（7）日公布2024年1月合併營收，為新台幣2,157.85億，較上月增加了22.4％，而與去年同期相比則增加了7.9％，寫下歷年同期新高；展望2024年，台積電總裁魏哲家日前在法說會上提到，今年第一季營收預估將季減約6.2％，但全年有望健康成長。

台積電2023年第四季單季合併營收為6,255億元，稅後純益2,387億元，單季EPS為9.21元，創去年單季新高，第四季毛利率為53％，季減1.3％；至於2023年總營收為2兆1,617億元，年減4.5％；毛利率54.4％，下滑5.2％，歸屬母公司淨利8384.98億元，年減17.5％，每股純益32.34元。

魏哲家預計今年營運仍有望健康成長，他日前表示，今年不計記憶體的半導體產業營收可望成長10％，晶圓代工業營收也將成長20％；不過台積電因為製程技術領先，因此今年營收增幅有望優於晶圓代工產業水準，將達約21％至26％。

至於在3奈米製程方面，魏哲家也指出，3奈米製程在2023下半年大量量產，全年貢獻約6％營收，預期在智慧手機及高效能運算需求帶動下，2024年3奈米製程占營收比重將增加到15％。

另外，台積電日本熊本廠將於2月24日開幕，主要生產12／16及22／28製程，預計今年第四季起量產；而台積電昨（6）日也宣布熊本廠將進行擴建，預計興建第二座晶圓廠，計畫於2027年底開始營運。

台積電指出，日本第二座晶圓廠計畫於2024年底開始興建，有望進一步優化整體成本結構和供應鏈效率。藉由這兩座晶圓廠，熊本晶圓廠每月總產能預計超過10萬片12吋晶圓，為汽車、工業、消費性和高效能運算（HPC）相關應用提供40奈米、22／28奈米、12／16奈米和6／7奈米的製程技術，而產能規劃可能會依據客戶需求進一步調整。