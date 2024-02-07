不認被打臉 王必勝回應：我沒有任何一點是錯的

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就是不認錯！食藥署今（7）日證實確認台中市送中央複驗的國產「台糖安心豚梅花肉片（冷凍）」檢出瘦肉精「西布特羅（Cimbuterol）」0.001 ppm，讓連日發文抨擊台中市「太急著公布結果」的衛福部次長王必勝被打臉，人已經在國外休假的王必勝也主動致電媒體解釋：「不是打臉不打臉的問題」，他強調，現在同一批豬肉都沒有驗到，「只有一包有驗到，還不知道是不是有污染的情形。」

食藥署上午公布複驗台糖安心豚梅花肉片結果。打臉王必勝日前凌晨在臉出發文直指台中市「五大荒謬」文。國民黨立委徐巧芯今開轟「王必勝不僅私德不檢點，公務也不專業」、「這種人留著幹嘛？」要求王下台。

今天檢驗結果公布後，媒體第一時間致電王必勝，手機卻關機，臉書也關閉非好友留言功能。衛福部長薛瑞元隨後幫忙解圍，說王必勝因私人行程今早已請假出國去了。

隨後，王必勝也主動回電媒體，表示自己是提早休假，還要媒體回頭去看他臉書發文，「我沒有任何一點質疑錯了。」

王必勝說，食藥署驗的是台中市所提供的最後一片肉，「從頭到尾檢體就是那一包肉」，食藥署本於科學去驗，對於這個結果，是跟過去一致，有極微量的西布特羅，台中過去也驗了22次，公布的數據也差不多，這只代表實驗室真的有驗出來。

王必勝表示，所有外圍、同批以及各縣市加強抽驗的肉片，通通沒有驗出，農場同一批豬是1、200隻同批養、餵同樣飼料、同一天屠宰，台糖自己抽驗9批通通沒有驗出，全台灣現在就只有這一包肉是有驗出來的，會不會有汙染的情形，在哪個環節？實驗室嗎？不然不可能只有這一包肉有。

「不是打臉不打臉的問題」，王必勝說，自己臉書發文是要強調台中不用這麼急著去宣布，因為是很特殊的狀況，「我不是說不要公布」但像現在情況就變成各說各話，就只有這一包驗到，很難解釋，「台中市既然先前已經處理12天了，也驗了22次，為什麼不跟我們商量，如果可以早一點一起討論會更好。」