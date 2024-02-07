大陸第5個南極考察站「秦嶺站」啟用！ 習近平致信祝賀

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龍年春節前夕，大陸南極秦嶺站7日建成並投入使用。新華社報導，中共中央總書記、大陸國家主席、中央軍委主席習近平致信表示熱烈祝賀，向廣大極地工作者致以誠摯問候和美好的新春祝福。賀信強調，更好地認識、保護、利用極地，為造福人類、推動構建人類命運共同體做出新的更大貢獻。

綜合新華社、央視新聞消息，大陸南極秦嶺站7日開站，這是大陸繼長城站、中山站、崑崙站、泰山站之後，在南極建設的第5個南極考察站，從2012年底開始調研選址到主體結構完工，歷經了10多年的時間。該站建築採用了裝配式、模塊化的建造體系，體現了集約、綠色、智能的特點。

據了解，大陸南極考察站的命名有一個發展變化的過程，從體現時代特點、採用中華歷史文化遺產和歷史人物為主，逐步轉變到體現南極地形特徵、採用蘊含中華文化元素的國內知名山脈為主，基本形成了以國內山系命名的規則。按照這個規則，結合新站所在位置的地理特徵，命名為「中國南極秦嶺站」。

大陸國家海洋局極地考察辦公室副主任龍威介紹，秦嶺是橫貫大陸中部的古老山脈，是大陸地理上的南北分界線，也是中國地理、歷史、文化多元一體的重要特徵、標誌，被尊為華夏文明的龍脈，家喻戶曉，知名度高。而新站所處區域同樣也有一條作為南極洲東西地理分界線的橫貫山脈。

此外，秦嶺水系發達、植物薈萃，是人與自然和諧相處的典型代表，這與新站綠色、環保、節能的設計理念相契合。秦嶺站採用了降低能耗的規畫設計，兩翼的度夏宿舍在冬季人少時可以關閉，減少能源的消耗。此外，建築內部充分利用太陽能和風能，新能源比例達到60％，不僅可以降低運維成本，也能減少對南極環境的影響。