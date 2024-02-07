萌翻天！壽山動物園年節加菜 牠美食當前忘「長幼有序」

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農曆春節將至，高雄壽山動物園特別為動物們準備豐盛年節大餐，保育員從餵養過程，發現動物們有趣的反應，宛如上演爆笑小劇場。其中，去年新生的冠豪豬「小芋頭」首度過年，一見到澎湃年節大餐，立馬衝出來優先品嚐，完全將「長幼有序」拋諸腦後，行為萌翻天。

觀光局長高閔琳指出，動物園每年都會為動物們準備特別年節菜色，不只讓動物探索食物的多樣性，也營造年節氛圍，歡迎大家春節期間搭乘大眾運輸或接駁車來壽山動物園走春，除夕休園，春節期間正常開放，每日8時至晚上6時，壽山實施南向單行管制，建議民眾多搭大眾運輸工具。

這回因應農曆春節，壽山動物園全體總動員將環境景觀布置外，邀請動物們擔任座上賓一起享用，提供平日鮮少接觸到的食材，本次挑選菠菜、長滿黃花的油菜、奶油白菜、甜椒、玉米筍、黃帝豆、四季豆等多元季節食蔬，輔以水果、花生、龍眼提味，可說是營養滿分、色香味俱全，希望讓動物感受年節氛圍，拉近與遊客的距離。

園方指出，狐獴展場的春聯是由具書法專長的志工蔡忠州親筆揮毫、葫蘆玩具則是改造志工捐贈的家中珍藏藝品。好奇心強的狐獴一見到保育員端著菜籃走來，就興奮地探頭探腦。當保育員將菜籃放在展場內，狐獴們立刻圍了上來，藉由翻動葫蘆讓麵包蟲掉出洞口，增加狐獴攝食的趣味性及延長進食的時間，增加其活動力。

至於去年新生的冠豪豬「小芋頭」，在保育員細心照料下光速成長，體型快追上爸媽，第一次過年的牠一見到澎湃的年節大餐，完全將「長幼有序」拋諸腦後大啖起來，其它家族成員則慢條斯理一一入座，像極了過年團聚的大家族。

黑熊「波比」熊生第一次見到白甘蔗，興奮狂嗑，完全不顧保育員悉心搭配的五行蔬果，讓保育員好氣又好笑。園方說，去年獸醫團隊為「波比」裝上的銀色牙套，剛好做了最好的硬度測試，而甘蔗糖份偏高，所以園方只會在年節應景讓動物們稍微嘗鮮作為加菜的小確幸。