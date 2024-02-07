澎湖福朋喜來登八周年慶 住房優惠另加碼抽獎

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澎湖福朋喜來登酒店將在03月30日迎向八周年，澎湖福朋喜來登在近3000個日子裡，為旅人們創造珍貴回憶，共度數個難忘佳節。澎湖福朋喜來登酒店為澎湖唯一最高五星級榮耀肯定。

為回饋粉絲朋友們8年來的支持及愛護，澎湖福朋喜來登酒店限量推出「八週年生日快樂」優惠住房專案，2月15日起至4月15日，三天兩夜歡慶價7,990元起，就可入住原價NT$27,000元「側港景(市景) 豪華雙床客房」兩晚，專案贈送「宜客樂海港百匯自助早餐」每日兩客及「機場酒店來回接駁」等尊榮禮遇服務。

在專案加碼部分，凡身分證尾數(後兩碼)為38、83之貴賓或預訂「八週年生日快樂」客房專案之早鳥貴賓(需於二月十日前完成全額付款者)，享免費升等至「港景豪華雙床客房」回饋，在唯美海景環繞的無邊際泳池中自在悠游，恣意沉浸春光明媚的海島假期。另外再抽Apple iPhone 15、Apple Watch SE、Dyson Supersonic吹風機、港景菊島大使套房住宿券等大禮。

澎湖福朋喜來登酒店八週年系列慶祝活動正式展開，邀您初春季歡遊澎湖、體驗澎湖豐富的人文歷史及美食。詳盡優惠與活動內容請上澎湖福朋喜來登酒店官網查詢：http://www.fourpoints-penghu.com 。