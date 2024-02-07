因應企業新南向布局 普華國際不動產3月初舉辦南進東協暨海外不動產投資論壇

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中美貿易戰牽動全球供應鏈正在大洗牌，投資東協國家正大崛起，為因應企業新南向布局的趨勢，普華國際不動產3月初，舉辦南進東協暨海外不動產投資論壇。

普華國際不動產今（7）日指出，中美貿易戰導致產業分工改變，全球供應鏈出現「中國＋1」的多元化布局以降低對中國大陸製造業的依賴，東協持續受惠。根據BCG波士頓顧問公司預測，東協未來十年貿易額將增長1.2兆美元，其中東協與中國大陸之間的貿易額，預估將成長6,160億美元；國際貨幣基金組織IMF預估，2024年全球經濟成長率將呈衰退，但東南亞、南亞地區經濟成長率，將分別增加0.4及0.5個百分點至4.6％及5.9％，遠高於全球平均預測值2.9％。

因應2016年以來台灣政府新南向政策，台灣電子大廠皆已布局東南亞，加上近年全球供應鏈移轉浪潮，許多台商持續加大投資擴廠，2023年前三季台灣政府核准對新南向國家投資額，較2022年同期，增加65％，2024年初日月光亦公告將斥資4.64億元，購買馬來西亞檳城土地擴充封測廠產能。

根據台經院調查企業最想投資地點，東南亞2024年首度超越中國大陸，成為台灣製造業者最想投資的海外據點。

為因應企業南進東協需求，普華國際不動產持續拓展越南、泰國及馬來西亞等地服務，2023年底，亦成功協助台商於泰國購置工業不動產。

PwC發布的《2024年亞太地區房地產趨勢調查報告》指出，儘管全球不動產市場因高利率持續低迷，但投資人對亞太地區整體信心仍然樂觀，普遍將亞太地區視為安全的避風港。其中，投資者最看好的前十大城市，南亞及東南亞國家，包辦半數席次，包括：新加坡、越南胡志明、泰國曼谷、印度新德里及孟買。

另外值得注意的是，馬來西亞吉隆坡近5年名次共躍升8位，超越台北，且其世界和平度指數名列亞洲第三、房地產交易透明度也與台灣、新加坡同屬透明區，相當受台灣投資人關注。

東協不動產市場充滿契機，但海外置產涉及諸多稅務、法律及不動產等專業領域，為協助企業掌握南向布局趨勢並充分規劃準備，預計將在2024年3月1日，於台中日月千禧酒店舉辦「南進東協暨海外不動產投資論壇」，由普華國際不動產公司、資誠聯合會計師事務所主辦，由專業團隊協助企業深入了解東協不動產投資、國際房貸市場趨勢、家族傳承、海外不動產投資稅務與馬來西亞簽證移民規劃等相關議題，並邀請中國信託商業銀行分享其海外發展布局及國際趨勢。