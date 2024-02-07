營運穩步回溫 研華元月營收月增3.68％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

工業電腦龍頭研華（2395）7日公布2024年一月合併營收為49.89億元，較2023年同期營收56.40億元年減11.55％，但呈現月增3.68％，營運動能可望穩步回升。

以區域別來看，研華1月營收以中國及台灣市場表現最為突出，較去年同期分別成長48％及69％，市場需求穩健回溫。然而北美、歐洲、日本、及新興市場年對年表現相對疲弱，較去年同期雙位數衰退。

就事業群表現而言，僅服務物聯網事業群（SIoT） 表現較去年持平，其餘事業群皆較去年同期衰退，但普遍優於2023年12月。