大陸雨雪冰凍一周相態變化複雜 超出預期橫掃250萬平方公里

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

澎湃新聞7日報導，自1月31日起進入入冬以來持續時間最長、影響範圍最廣的雨雪冰凍天氣橫掃中國大陸，尤其是中東部地區氣成災，波及18個省市區，影響國土面積超過250萬平方公里。大陸中央氣象台最新消息，南方雨雪冰凍天氣2月8日將趨於結束。本輪雨雪過程中相態變化複雜性超出預期。湖北潛江、安徽霍邱積雪深度破紀錄。之後道路結冰、積雪消融時影響更大，更要注意。

報導稱，正值春運期間，中國大陸中東部大部分省分都不同程度發生高速公路限速或臨時管制、列車晚點或停運。大陸交通部統計，截至6日17時，受降雪及路面結冰影響，內蒙古、安徽、江西、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、貴州、陝西、甘肅、青海、新疆共封閉路段83個，關閉收費站259個。

大陸中央氣象台分析，這次雨雪冰凍天氣是在東移加深的南支槽帶來的充分水汽與北方中高緯的冷空氣共同作用下引發的。其間，江淮氣旋加劇了降雪強度，使得2月3日和4日成為此次過程中最強降雪時段。由於冷空氣和暖溼氣流形成對峙，造成較長時間的複雜雨雪天氣，河南南部、蘇皖北部、湖北、湖南北部、貴州等地經歷了雨夾雪、雨轉雪、雪、凍雨等降水相態的反復變化。

其中，貴州中東部、湖南中北部、湖北中東部、安徽中部、河南東南部等地出現大範圍凍雨，總面積超30萬平方公里，凍雨範圍和強度為2009年以來最強。據統計，中東部地區超過50個國家級氣象觀測站經歷了3天以上的凍雨天氣，其中湖北荊門、鐘祥、雲夢等地的凍雨日數高達4天。

「每次氣象預報通常都有超出預料的地方。就本次雨雪冰凍天氣的過程來講，強度範圍基本上跟我們之前的預期一致，但有兩個地方超出預期。」中央氣象台首席預報員董全說。

「我們之前預計這次過程在7號結束，目前來看，可能要到8號白天才能基本上結束。」董全說，此輪雨雪相態變化的複雜性超出預期。之前預計像湖北、湖南可能是雨轉雨夾雪，或凍雨之後再轉成雪的過程。從實際情況來看，中間發生了雨轉為雨夾雪，凍雨之後又會轉成雪，又轉回雨，雨夾雪、凍雨混合態的相態降水。像合肥的降雪，我們預計可能在4號上午會轉成雪，但其實轉換的時間要晚一點，在具體細節方面可能會差一點。這些資訊也體現了目前天氣預報領域的兩個世界性難題，一個是8-10天的預報，另一個是精細化的預報，也是一個世界性的難題。

凍雨天氣常伴有低溫，不僅會給路面及軌道帶來積冰風險，還會破壞鐵路電網，影響鐵路的正常運行。本次過程期中，湖北東部、湖南北部、貴州東部等地出現電線積冰。截至5日17時，湖南共75縣（市、區）出現低溫雨雪冰凍天氣，有6縣（市、區）電線積冰超過10毫米，最大電線積冰厚度為18毫米（洞庭湖）。1日至4日，湖北有70個縣（市、區）出現凍雨，25個縣（市、區）電線積冰厚度超過10毫米，最大電線積冰厚度為10.6毫米（武漢市黃陂區）。

監測顯示，安徽南部、江蘇南部、上海、浙江西北部、江西北部等地出現明顯降雨，河南中部和東南部、湖北東部、湖南東北部、安徽中部等地出現大到暴雪，湖北荊州、潛江、孝感出現大暴雪，其中湖北咸寧、湖南岳陽和常德、安徽黃山局地降水量超過90毫米。

統計顯示，在省會城市中，有9個城市累計降水量達到歷史同期最多，湖北武漢（56.1毫米）以及河南鄭州（11.4毫米）的過程累計降雪量達到歷史同期最多。此外，湖南、江蘇、貴州、上海等省（直轄市）有10個國家級氣象觀測站的日降水量突破當地1月或2月極值。

截至2月5日8時，此輪過程中，中東部地區有144個國家級氣象觀測站的最大積雪深度達到10釐米以上，安徽北部、河南東南部、湖北中部等地局地積雪深度接近20釐米，安徽蒙城積雪深度更是達到24釐米。其中，湖北潛江積雪深度達20釐米、安徽霍邱達23釐米，打破當地有記錄以來2月積雪深度紀錄；江蘇洪澤等5地最大積雪深度突破2009年以來2月歷史同期極值。

2月6日至7日，南方大範圍雨雪天氣還將持續，重慶東南部、貴州東北部、湖北東南部、安徽南部、湖南中北部、江西北部、浙江西北部等地的部分地區有大到暴雪，局地大暴雪，上述部分地區累計降雪量5至18毫米，局地超過20毫米，新增積雪深度3至10釐米，局地18釐米以上。貴州中東部、湖南大部、江西西北部山區、安徽南部山區、浙江西部山區等地的部分地區有凍雨。

雨雪減弱，但影響還將持續。

董全表示，對雨雪冰凍而言的話，雪停了，凍雨停了，其實這個影響還是要持續一段時間。尤其這次對湖南而言，雪停了可能才是影響最重的時候，因為像道路結冰的情況，積雪消融的過程，都還需要一段時間。提醒各地一定要關注後期的氣溫變化，像有積雪的地方，比如江蘇、安徽、湖北、湖南，如果白天氣溫比較高，路上的雪和積冰會融化。如果夜間溫度比較低的話，又會繼續結冰，結冰之後夜間出行的危害性同樣是非常大的。所以也請公眾注意，尤其夜間出行，要注意夜間氣溫的變化，如果氣溫低於0度，而且上述地區前期出現了明顯的積雪的話，還是要注意盡量夜間少開車上路出門。