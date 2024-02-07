桃綠捷G09站基礎完成 拚2025年完成所有地下站體結構

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捷運綠線桃園火車站以北的GC03標，位於中正路、力行路口的G09站自2021年5月起，歷經2年多時間，陸續完成既有建物拆除、中間柱、連續壁及開挖支撐等工程，為確保農曆春節連假期間基地的安全，加緊趕工，終於在4日完成結構體基礎底版工作，正式進入主體結構施工，可如期於2025年完成所有結構工作。

捷運工程局長劉慶豐表示，捷運綠線GC03標主要路段位於桃園區中正路，一共設置6座車站，往南銜接八德，往北銜接蘆竹及大園區，肩負優先段通車及全線通車的重要位置，其中G07、G10、G11及G12站已於2021年到今年陸續進入站體結構工作，而G09車站因中正路路幅問題必須在道路旁設置車站，在市政府順利取得用地後，立即於2021年5月起進行工程施工，但由於用地範圍較小及形狀不規則等問題，大幅增加工程困難度。

經施工團隊重新調整連續壁跟開挖支撐的方式，在開挖深度達28公尺、總出土量接近6萬立方公尺，將近需5千台運土車才有辦法完成開挖工作之下，歷經約2年半的時間，於今年開始進行結構工程工作，在連續36小時不停的灌漿施工，終於在春節連假前2月4日完成最重要的結構基礎底版。

為達成市長2028年通車至景福宮的目標，G08車站也將同步於2月完成結構基礎底版，自此，桃園區中正路地下捷運6個車站全數進入主體結構工程，朝向陸續於2025年至2026年全數完成地下站體結構的目標努力。

劉慶豐表示，這一年來市府捷運局為符合市民及早搭乘捷運的期待，以更精確的工期掌握，以日為單位，加緊施工的步調，續去年桃園站以北的4台潛盾機全數完成發進後，在今年2月6座地下車站也全數進入主體結構體工作，捷運局會持續努力，儘速完成捷運通車的目標。