台塑、南亞、台塑化1月營收月漲推進 台化月減1.8％年成長10.2％

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油價彈升，農曆春節比較基期低，台塑四寶1月營收包括台塑（1301）、南亞（1303 ）及台塑化(6505)聯袂月增推進，台塑、南亞更是月年雙增。其中，台塑1月營收月增16.5％，年成長21.6％。南亞1月營收203.9億元，月增1.1％，年成長0.5％。

至於台塑化1月營收月增2％，年減7.4％；台化（1326）1月營收月減1.8％，年成長10.2％。

台化1月營收281.85億元，月減1.8％，其中量差減少6.6億元，售價差增加1.5億元；與2023年1月比較增加26.1億元，年成長10.2％，其中量差增加31.3億元，售價差減少5.2億元。

台化表示，油價上漲激勵石化產品價格，酚酮同業減產支撐行情堅挺，但苯酚新產能供應增多，壓抑行情表現。1月PX自用增加減少外售，及萃餘油回售台塑化減少，合計影響6.9億元；SM、PTA下游需求減緩銷售減少1.2億元；PIA部分大陸客戶改由寧波供貨減少0.9億元。另產銷調節加強銷售，苯酚、丙酮、PP合計增加1.7億元。

此外，大陸寧波也因萃餘油及苯酚配合庫存調節產銷，減少外售6.5億元，PS接單提價控量，銷售減少1.2億元；另PIA客戶春節前備貨需求增加，影響1.7億元。其他子公司台塑生醫增加3.3億元，因組織調整，轉讓電池模組成品及原物料；福懋因季節轉換秋冬訂單增加，影響2億元。