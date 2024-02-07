新春龍來台中走春！「美洲瘋馬夢想大馬戲」后里馬場　隆重登場

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農曆春節連續假期，正是闔家出遊的好時機。具有百年歷史的台中后里馬場將於2月10日大年初一起推出「美洲瘋馬夢想大馬戲」。這場精彩的表演集結來自美洲、歐洲、非洲及中亞的頂尖特技演員和烏茲別克馬術表演團，將呈現老少咸宜的趣味性演出及精采絕倫的表演。演出內容包含各式各樣的特技組合及壓箱絕技，充滿熱情與活力。新春期間，歡迎各地遊客全家一同前往后里馬場，共享歡樂盛宴。

中市府觀旅局表示，後里馬場已委託OT廠商「台灣休閒運動科技股份有限公司」進行營運管理，透過公私協力積極活化，帶動當地觀光發展。去年，OT廠商完成了園區內馬術競技場地坪的優化工作，今年將與中華民國馬術協會攜手舉辦共計14場全國性馬術比賽。首場比賽是在1月底舉辦的馬術障礙超越錦標賽，受到了外界的廣泛好評。為了延續馬術運動的熱潮並展現後里馬場的新風貌，OT廠商在農曆春節期間引入了「美洲瘋馬夢想大馬戲」。這不僅為遊客提供了一個感受馬戲團精彩趣味的機會，也為春節期間的旅遊活動增添了全新的選擇。

台灣休閒運動科技股份有限公司表示，「美洲瘋馬夢想大馬戲」集結了來自美洲、歐洲、非洲及中亞的馬戲極限運動演員，並結合了烏茲別克馬術表演團作為演出的主軸。這支烏茲別克馬術表演團自1904年成立以來，曾在世界各地展開巡演，包括西班牙、法國、德國、阿拉伯、俄羅斯、日本、馬來西亞及中國等國家，並參與了世界30多個國家的國際馬戲藝術節活動。這場演出將包括特技演員挑戰各種大型的極限特技表演，如美洲死亡輪特技、鐵球機車飆速，以及挑戰高空金字塔走鋼索等精湛表演。除此之外，還會有各種精彩的雜耍和高空特技表演，以及歡樂逗趣的美洲小丑串場，為整場演出帶來歡樂氛圍。

農曆春節到台中后里馬場體驗多元豐富的展演節目外，還可以順遊后豐鐵馬道、麗寶樂園、木匠兄妹、張連昌薩克斯風博物館以及月眉糖廠等周邊知名旅遊景點。新春龍來台中走春，龍年大發。想了解「美洲瘋馬夢想大馬戲」相關票價及活動詳情，請至后里馬場粉絲頁查詢。

這場「美洲瘋馬夢想大馬戲」將為整個春節期間帶來無限精彩和歡樂。無論是家庭出遊還是朋友聚會，都能在后里馬場找到適合的娛樂方式。而在這個充滿活力的節日裡，還有許多其他值得一遊的景點和活動等待著遊客。

因此，趁著農曆春節的到來，讓我們一同走進后里馬場，感受這場馬戲盛宴帶來的驚喜和快樂。期待您的光臨，共度一個難忘的春節假期！

若您對「美洲瘋馬夢想大馬戲」有任何疑問或需要更多資訊，請隨時聯繫我們，我們將竭誠為您服務。祝您春節愉快，萬事如意！

★美洲瘋馬大馬戲，帶給你歡笑和無窮的夢想！

●地點: 后里馬場 421台中市后里區寺山路41號

●訂票電話: 04-25588018

●網站: crazyhorsefun.com

●FB: 瘋馬戲-美洲瘋馬大馬戲

●IG: @crazyhorsefun

●Gmail: [email protected]

●LINE: @845kgctx (瘋馬戲-美洲瘋馬大馬戲)