物價穩了？國發會：通膨風險續存、前景仍具挑戰

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主計總處公布今年一月的消費者物價指數（CPI）年增率大幅收斂，降至1.79％，創7個月新低，面對後續物價情勢，國發會表示，隨著國際原物料價格持續下跌，國內物價上漲壓力可望減緩，CPI年增率逐季下降，主計總處預估全年為1.64％，回落至2％以下。然而俄烏戰爭膠著、以哈衝突未歇、極端氣候頻繁化等通膨風險續存，前景仍具挑戰。

國發會表示，近幾年來受疫情、地緣政治風險、極端氣候等因素影響，國際原油、大宗物資等原物料價格劇烈波動，全球通膨快速升高，亦使我國面臨較高的物價上漲壓力。基此，主要經濟體自2022年以來啟動升息循環，國際原物料價格逐步下滑，加以政府積極落實各項穩定物價措施，持續努力減輕業者及民眾負擔，我國整體物價相對主要經濟體穩定，2022年及2023年國內消費者物價指數(CPI)年增率分別為2.95％、2.49％，較美國(8.0％、4.1％)、歐元區(8.4％、5.4％)、韓國(5.1％、3.6％)、新加坡(6.1％、4.8％)等主要經濟體低。

國發會指出，政府將持續穩定國內油電氣等能源價格、評估延長關鍵進口原物料稅負減徵措施、穩定農業原料及農產品價格，降低業者營運負擔，並協調指標通路設立商品平價、抗漲及優惠專區，讓消費者可多元選購平價或優惠商品。另針對民眾經常購買的指標餐飲產品價格進行監測，並規劃與主要餐飲通路建立聯繫機制，若有市場異常狀況可立刻通報，及早處置，力求穩定民生物價。

新春期間，為強化穩定民生物價，政府從源頭管理，加強重要農產品的產銷調度與調配，確保食材供應充裕、價格合理；另一方面，攜手國營事業穩定物價，舉如：今年2月5日至18日春節期間，中油公司提供之油品價格只跌不漲、天然氣及桶裝瓦斯價格至今年2月底不漲；台糖除小包裝砂糖仍續凍漲外，亦推出平價商品專區，包含：沙拉油、砂糖、麥片、罐頭、衛生紙、洗衣精等自製及外部品牌約500個品項，並推出檔期優惠，平均打85折，持續至今年2月底，可望帶動其他賣場、超市等通路推出春節優惠活動，讓民眾盡情採買、滿載而歸，歡慶新年。