示警天熱少雨？ 正統鹿耳門聖母廟「芒神纏鞋俱全」

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正統鹿耳門聖母廟每年均依循《春牛經》制定芒神與春牛，主委王增榮指出，今年芒神青衣白帶、纏鞋俱全，象徵天熱少雨，提醒民眾需多加節約用水。南區水資源分署表示，氣象署預測今年與前2年相比並不會太乾，曾文、烏山頭水庫目前蓄水量為4億5千萬噸，梅雨季節前用水無虞，審慎樂觀看待今年水情，但民眾仍須養成節約用水習慣。

南部去年面臨久旱不雨，台南市水情在3月1日就進入減量供水的橙燈，去年初，正統鹿耳門聖母廟芒神同樣雙足穿鞋，代表乾旱、雨水少。正統鹿耳門聖母廟指出，每年春牛不同顏色，是因春牛神與芒神身上含有1年節氣密碼，從春牛與芒神外觀可預測今年氣候。

今年甲辰年春牛身高約4尺、身長8尺、牛尾1尺2，顏色為頭青身黃、腹紅脛黃蹄青，牛口開、牛尾左繳，而芒神面如童子、青衣白帶、纏鞋俱全，樣式顏色製作均遵循農民曆節氣古禮，鹿耳門聖母廟主委王增榮指出，今年芒神青衣白帶、纏鞋俱全，象徵天熱少雨，提醒民眾需多加節約用水。

正統鹿耳門聖母廟「迎春牛」為無形文化資產台南市定民俗，今天上午舉辦春牛入寶儀式，邀請文化局長謝仕淵、民政局長姜淋煌及多位民代觀禮，並將開光後的「五穀寶物」置入春牛腹中，象徵今年四季平安、五穀豐收。

廟方指出，「春牛入寶」是將開光後的「五穀寶物」置入春牛腹中，使其獲得春牛神力加持，傳說春牛五穀可以庇佑田地、魚塭「大豐收」、人畜「四季平安」，在農漁時代是珍貴的「神物」，以往僅能在「搶春牛」時撿取，今天也特別發放300份「春牛五穀紅包」，吸引大批民眾排隊索取。

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