有感補貼？49萬戶帳戶突入帳3萬！金龍年買房大補貼一次看

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【旺得富理財網 黃順德】為減輕房貸族負擔，內政部推動「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」（房貸補貼），針對一定所得以下符合資格之國內自用住宅貸款戶，每戶提供定額支持金3萬元。

該案申請件數累計近77萬，核定近49萬件，核撥金額超過145億元，3萬元房貸支持金將在2月7日農曆年前，全數核撥至申請人約定繳納貸款本息帳戶，帳戶存摺會註記「行政院發」的文字。

至於沒有領到房貸補貼的房貸族仍有多項方案可選擇，包括「青年安心成家購屋優惠貸款2.0」、「農業金融機構辦理青年安居購屋優惠貸款」、「300億元中央擴大租金補貼專案」等。

「財政部青年安心成家購屋優惠貸款2.0」又稱青安貸款，貸款額度由舊制最高800萬元提高至1,000萬元，貸款年限也從30年延長至40年，寬限期也由3年延長至5年，實施期間自2023年8月1日至2026年7月31日止，共計3年。

「農業金融機構辦理青年安居購屋優惠貸款」被認為是農會版青安貸款，自去（2023）年10月1日起實施，由政府補助利息1碼，並由農業金融機構減收利息半碼，至2026年年9月30日，除了貸款利率優惠之外，還提供貸款額度最高1,000萬元、貸款年限最長40年，及寬限期5年等優惠條件。

租屋族還可申請「300億元中央擴大租金補貼專案」（租金補貼），對於剛入社會的單身青年、新婚夫妻、育兒與社會經濟弱勢家戶的租屋補貼金額將給予1.2倍至1.8倍的加碼（以下補貼金額乘對應倍數），即日起到2024年12月31日，採隨到隨辦方式辦理。