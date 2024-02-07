台塑四寶1月營收不同調 台塑年月雙增表現最佳

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台塑四寶今（7）日公布1月營收，其中，台塑（1301）元月營收出現雙位數的年月雙增表現，台化（1326）較上月小幅衰退1.8％，但較去年同期成長10.2％，南亞（1303）年月小幅增長，台塑化（6505）較上月小增2％，但較去年同期衰退7.4％。

台塑1月營收為175.16億元，月增16.5％、年增21.6％。台塑表示，1月營收成長主要因去年12月部分訂單延至1月交運，加上客戶預期農曆年後價格上漲，提前備料，因此1月液鹼、AE、PVC及EVA銷售量，合計比上月增加11萬噸。另外，去年12月麥寮AN廠歲修，1月恢復正常生產，因此1月AN銷售量，比上月增加0.7萬噸。

在價格方面，台塑指出，去年以來美歐持續升息且高通膨衝擊全球經濟，加上全球大量新增石化產能投產，拖累石化產品市場行情，因此1月各產品平均價格比去年同期下跌約3~37％。

南亞1月營收203.9億元，月增1.1％、年增0.5％。南亞表示，聚酯產品因巴拿馬運河乾旱影響航運，美國廠商增加本地採購取代進口，使南卡聚酯廠業績成長；電子材料產品因農曆年前客戶備貨需求挹注，銷售量提高；塑膠加工產品因美國聖誕節後下游開工、亞洲春節將至，餐飲包裝及飾品需求增加，營收也有成長；不過化工產品則因德州EG-2停車準備更換觸媒，致外售量減少。

台化1月營收281.85億元，月減1.8％、年增10.2％。台化指出，市場消費需求略有回溫，但中國大陸過剩產能溢出尚待消化，同業競銷壓抑價格表現，主要產品行情偏弱，僅丙酮供需偏緊，支撐行情高於去年。

台塑化1月營收564.51億元，月增2％、年減7.4％。台塑化表示，1月原油煉製量12,757千桶（412千桶/日），比去年12月原油煉製量11,635千桶（375千桶/日）增加1,122千桶，主要係延遲結焦單元定檢於1月下旬完成所致；1月產品

總銷售量14,248千桶，比12月13,204千桶增加1,044千桶。

售價方面，今年1月杜拜原油78.8美元/桶，比去年12月上漲1.5美元/桶，1月產品平均售價比12月增加0.2美元/桶。

今年1月乙烯產量14.5萬噸（產能利用率53％），比去年同期產量17萬噸（產能利用率62％）減少2.5萬噸；產品總銷售量35.7萬噸，比去年同期41.4萬噸減少5.7萬噸，主要係因應下游市況不佳，裂解廠策略性調節產能所致。

售價方面，今年1月全產品平均售價比去年同期增加7美元/噸（其中：乙烯+15美元/噸、丙烯-36美元/噸、丁二烯+183美元/噸、裂解汽油+7美元/噸）。