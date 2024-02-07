美空軍「對抗北方」軍演關島登場 6國共2400名士兵參與

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美國《星條旗》（Stars and Stripes）引述美軍太平洋空軍發言人萊茨（Alyssa Letts）的話說，美國軍方在關島及其周邊海空域舉行的年度「對抗北方」大規模軍演2月5日已拉開序幕。關島安德森空軍基地的跑道上，數十架戰鬥機和運輸機輪番滑行起降，參演部隊除了多國近百架戰機外，還有高達2400名各國官兵。

據《美國之音》援引美太平洋空軍先前的新聞稿報導，今年參與演習的美國空軍、海軍和陸戰隊官兵約為1700人，另有約700名來自澳洲、加拿大、法國、韓國和日本的官兵參演。多國部隊計畫出動85架戰機從3個太平洋島嶼和6個機場起飛，執行1400架次作戰任務。

萊茨也透過電郵向《星條旗報》表示，今年的「對抗北方」演習首次由美國、澳洲和日本三方建立的一個「聯合作戰指揮架構」進行指揮。這個聯合作戰指揮架構能夠得以建立，應該歸功於一個新建的指揮管制系統和網路，據此可以比之前的演習更清楚地看到更為複雜環境下貨物與人員的「共同移動」。

年度「對抗北方」多國軍事演習始於1978年，最初是美軍和日本自衛隊在日本附近地區舉辦，1999年移至關島及其附近海空域，演習旨在訓練戰機飛行員進行大規模、涉及多國的部署和演練。

近年來，演習融入了北約組織推動的「敏捷作戰部署」概念，即減少一線前線陣地部署，而將主力部署在大機場以及分散的地點，以提升空軍戰機的韌性和存活率。

報告指出，「敏捷作戰部署」的戰例包括從美國本土的軍事基地起飛的B-1B「槍騎兵」和B-52「同溫層堡壘」戰略轟炸機經長途飛行後與日本和韓國空軍進行的聯合示範轟炸演習。

另外，美國《國家利益》雜誌對B-52「同溫層堡壘」戰略轟炸機參與今年的「對抗北方」軍演給予特別關注，因為這型常核兼備的戰略轟炸機可以執行一系列非常重要的作戰任務，包括戰略打擊、密切空戰支援、空中攔截、對空對海攻擊作戰等等。

美國空軍此次出動四架B-52戰略轟炸機參加「對抗北方」軍演，並將在整個2月的演習期間，與其他參演軍機一道，演練全球直達打擊能力。

該雜誌也指出，全球直達打擊能力要求美國空軍具備對全球任何地點的目標直接打擊能力，但是隨著一些軍事實力迅速追趕美國的國家的防空能力和雷達性能的快速提升，美國空軍執行這一任務的難度越來越大。

《國家利益》還表示，隨著中方軍力的快速擴張，「對抗北方」年度演習成為美國與區域盟國以及夥伴國家的部隊演習提升互通性的一個重要機會和場合。這樣做可讓美國聯合盟國對北京形成嚇阻。