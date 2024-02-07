桃園市抽檢台糖安心豚20件肉品驗瘦肉精 全數未檢出

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有關台糖安心豚「梅花肉片」，檢出瘦肉精西布特羅0.002ppm案，桃園市衛生局3日立即啟動追查轄內同批號產品。桃園市販售台糖安心豚「梅花肉片」下游業者，均配合預防下架同品項產品，衛生局並抽驗販售架上台糖安心豚肉品共計20件，7日衛生局檢驗結果未檢出乙型受體素。

桃園衛生局說明，為保障消費者權益，衛生局抽驗架上販售之不同批與不同品項肉品，包含非有效日期2024.06.10之梅花肉片5件、里肌火鍋肉片2件、腰內肉2件、後腿肉絲2件、前腿肉絲1件、五花火鍋肉片2件、雪花肉2件、五花肉2件、精緻絞肉1件、小排肉1件，總計有20件檢體，檢測乙型受體素21項，檢驗結果均未檢出。衛生局將持續執行市售畜肉產品之乙型受體素類監測，以保障民眾食品安全。