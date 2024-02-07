車住宅與BNI大丰分會 共創商業交流使命

「百大傳承的故事製播」年初一特別節目「2024龍馬精神迎新年」，節目宗旨以龍馬精神迎接金龍年的新願景，全球經歷疫情風暴，各行各業都受到嚴重衝擊，有人熄燈、有人逆風而上，所有商業發展只要找到需求的痛點，即便旅遊業當其衝也會找到轉型契機，而車住宅Homevanlife張凱傑總經理看準行動露營車的亮點，就是現代人超載的壓力，引發各種文明病，渴望擺脫壓力到處尋找解藥，然而大自然就是最好無毒的解藥，一場說走就走的戶外旅遊風潮成為旅遊新Style｡

張凱傑本身熱愛旅遊也喜愛木作，運用自己專長喜好投入露營車的改造行列，車住宅理念就是把車子變成行動的家，然後把家開出門到處遊山玩水，要帶給周邊朋友幸福感就是他最開心的事｡

車住宅總經理張凱傑表示:以往的舊場地因為動線的規劃，產能的部分比較不足，無法更好的服務客人，今年要搬新家擴大營業，目前的坪數有到400坪跟露營用品做結合，也跟一些車子的周邊做結合，把這些東西都囊括到夢想領域裡面來，每個客人都可以一站到位把夢想一次打足，打造一個專門客製化的品牌，客製化的細節到貼心的程度，未來我想帶領走的方向是一個品牌的知名度，作為一個車宿的第一品牌，或者是露營車的第一品牌，在新的一年跟BNI大丰分會夥伴們強強聯手，在事業上、在生活上都可以互相勉勵期許共創雙贏的佳績｡

節目製作人GRACE表示:車住宅總經理張凱傑把內心所想的夢想大膽畫出來，想去哪裡要往哪裡走，把不可能變成可能，企業發展經營者的心態，一定要聽從內心的聲音才有寬廣的路，培養創新與時俱進的能力，跨界合作借力使力是一門藝術，一群志同道合的智囊團開啟共振好能量，創造出商業發展多贏的局面，精采節目內容在113年02月10日15:30至:16:00在東風衛視37頻道公開播出 「2024龍馬精神迎新年」農曆春節年初一特別節目，屆時敬請收看優質電視媒體財經行腳類的外景節目報導。