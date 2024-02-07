北京房市再鬆綁 通州取消9年購房「雙限」

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北京市通州區近日房市限購政策迎來調整，讓落戶或就業家庭不再「雙限」。根據6日最新發布的政策文件指出，鬆綁在通州區落戶和就業的家庭，只要是符合北京整體限購政策即可，取消了落戶、社保或納稅需滿3年等要求，意味執行9年的通州「雙限」政策取消。

易居研究院研究總監嚴躍進指出，此次政策和先前廣州上海等城市放鬆限購政策相似，說明2024年進入到超大城市持續放鬆限購的重要階段，體現職住平衡的導向，有助保障在通州穩定就業的人員積極購房，對於通州副中心建設和職住平衡等都有積極的作用。

根據搜狐財京報導，此次北京政策明確取消了2015年嚴格限制通州購房政策條款。過去在通州購房，需要滿足北京既有的限購條件，以及在北京通州落戶或社保滿3年的要求。

嚴躍進表示，具體來看對三類人群影響最大。第一類是非京籍家庭；第二類是已有1套住房、戶籍在通州區的京籍家庭；第三類是已有1套房、戶口不在通州區，但在通州區工作的京籍家庭。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，通州區域比較特殊，是北京的副中心，承擔疏解北京非首都功能的重任。與其他週邊城市相比如房山完全不同的。如果通州放開限購政策，會導致對京津冀資源的進一步虹吸，不利於京津冀協同發展與雄安新區建設。因此此次通州政策的調整，只是適度糾偏，而非回歸到一個普通行政區的限購政策，也有通州特殊性的考慮。