奇美醫院中南部之先引進「攝護腺水蒸氣消融術」

奇美醫院率中南部之先引進「攝護腺水蒸氣消融術」，奇美醫療財團法人奇美醫院泌尿外科主治醫師曾文歆說明，該手術方式也是從尿道進入，並在攝護腺肥大處將細針插入組織，並釋放出高溫的水蒸氣來破壞攝護腺組織，使增生的組織慢慢萎縮，進而改善排尿阻塞的問題。手術過程非常快速僅僅只有5至15分鐘即可完成，過程中出血量也極低，因此甚至可以在靜脈麻醉下以門診手術的方式來進行。

奇美醫療財團法人奇美醫院泌尿外科主治醫師曾文歆表示，攝護腺肥大幾乎是一半男性會遇到的疾病，盛行率在50歲男性約50%，到了70歲時甚至達到70%。臨床上服用的藥物大多也僅能治標，無法有效讓攝護腺縮小。因此在藥物逐漸無法控制時，手術就進入到不可或缺的腳色。而手術有以下六個適應症包括：反覆泌尿道感染、急性尿滯留、膀胱結石、膀胱憩室、反覆血尿、腎功能受損。

奇美醫療財團法人奇美醫院泌尿外科主治醫師曾文歆說明，過去的標準治療方式為「經尿道攝護腺刮除術」，以傳統的雙極電刀一塊塊刮除阻塞的攝護腺組織，在刮除的同時還必須同時止血，導致手術中出血量較多、手術時間長、切除的組織較少。近10年來，也發展到了「經尿道鐳射攝護腺剜除術」，從攝護腺的邊膜血管較少處，以鐳射完整地將攝護腺剜除下來，不僅出血量大幅減少、手術時間縮短到1至2小時、也能切除最多最完整的攝護腺組織。但儘管手術已不斷在進步，依然有些許難以克服的併發症，如逆行性射精(發生率60至70%)、膀胱頸狹窄(發生率1至2%)。

奇美醫療財團法人奇美醫院泌尿外科主治醫師曾文歆進一步表示，攝護腺水蒸氣消融術是2016年由紐約的Dixon醫師團隊第一次發表。由於水蒸氣破壞攝護腺組織，手術後會使得組織局部腫脹，因此建議手術後1周暫時放置尿管，避免急性尿滯留狀況發生。此尿管可以使用尿管閥來自由控制排尿狀況，因此不須帶著尿袋，尿管也可以正常洗澡及清潔，不影響日常的活動。而因為其原理是用細針做水蒸氣消融，因此若攝護腺太大超過80ml，效果較不明確，因此目前較不建議做使用，值得注意的是攝護腺水蒸氣消融術後逆行性射精發生率僅3%，因此對於攝護腺大小適中(30至80ml)、病人非常年輕仍需保有射精功能者、或是全身麻醉風險較高者，水蒸氣消融術都是不錯的新選擇。

奇美醫療財團法人奇美醫院泌尿外科主治醫師曾文歆指出，醫療技術的日新月異，讓病人的選擇越多，而不再是醫師的一言堂。每位病人都是獨立的且都有最適合其治療的方式。過往攝護腺肥大的手術治療方式除了傳統的雙極電刀攝護腺刮除術外就是鐳射攝護腺剜除手術，儘管治療效過上皆有不錯的成果，但缺乏更微創且能夠門診手術的方式。而攝護腺水蒸氣消融術填補了這一空白，讓病人有更彈性的選擇，真正達到手術時間更短、出血量更少、恢復更快的選擇。但每位病人一定有最適合自己的治療方式，還是得和主治醫師依照臨床上數據配合來選擇出最佳的治療方式。