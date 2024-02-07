中芯華為殺進5奈米？外媒揭2痛點大輸台積電

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【中時新聞網 吳美觀】華為繞過美國制裁，去年8月底推出Mate 60 Pro新旗艦手機，內建麒麟9000S晶片由中芯國際7奈米打造，令業界感到震驚。外媒消息指出，中芯將量產華為下一代旗艦機的5奈米晶片，但知情人士透露，中芯代工5奈米、7奈米晶片價格比台積電同等級的費用高出40%到50%，目前的良率也不到台積電1/3，成為中芯跨入更高階製程的一大隱憂。

金融時報報導，儘管美國強力圍堵大陸半導體發展，但華為、中芯在北京

政府砸重金力挺下，晶片技術不斷突破。

消息人士指出，中芯國際將以現有的美國與荷蘭生產設備，在上海新建立的半導體生產線，量產華為海思設計的5奈米麒麟晶片，運用在華為下一代高階智慧型手機。

華為去年8月推出內鍵7奈米處理器的華為Mate 60 Pro高階手機時，業界和分析師對其技術突破大感驚訝。據市場調查機構Canalys報告顯示，華為去年第4季在大陸的出貨量暴增近50%。

知情人士說，若智慧型手機生產能夠達標，華為最強大的人工智慧（AI）處理器昇騰920也將由中芯國際以5奈米製程生產，進一步縮短陸產AI晶片與輝達的差距。

華為昇騰910b晶片採用中芯7奈米製程，被產業專家認為，是輝達AI處理器之外，極具潛力的替代晶片。

不過大陸製造先進晶片在成本和良率上仍有待提升。三位與大陸晶片公司關係密切人士透露，中芯代工5奈米、7奈米晶片價格比台積電同等級的費用高出40%到50%，目前的良率也不到台積電1/3。