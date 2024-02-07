永續評比再創紀錄 玉山金榮獲CDP最佳評等

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玉山金控於2023年碳揭露專案 (Climate Disclosure Project, CDP) 評比獲得領導者等級A級，表彰在氣候變遷治理、策略、風險管理指標及目標等各面向展現強烈企圖心及作為，積極朝向淨零轉型。此外，玉山連續十年入選 DJSI，並於2023年度銀行業排名再次為居國際領先群、連續二年獲得MSCI ESG 最高 AAA 評級、在Sustainalytics位居全球銀行業者排名先驅等，多項重要國際ESG評比均列領先地位。

玉山金控黃男州董事長表示「一個好的ESG政策，便是好的銀行發展政策」，國際氣候及永續快速發展，玉山透過接軌國際提前準備，並將永續結合專業金融產品及服務，協助顧客轉型及產業永續，引導資金流向環境永續，共同打造自然和諧的美麗家園。

CDP為全球氣候領域最具指標性的評比機構，2023年評比企業已超過2萬3千家。取得領導者A等級的公司，須在揭露的完整程度及透明度符合高標準要求，並展現氣候環境議題治理與管理行動的高度企圖心，具備氣候變遷領導者的風範。

氣候變遷調查問卷內容與時俱進，近年亦整合自然相關財務資訊揭露(TNFD)，將生物多樣性等相關內容納入問卷及評比。玉山不僅加入TNFD的先行者（Early Adopter），亦為臺灣首家發布整合氣候相關財務揭露（TCFD）與自然相關財務揭露(TNFD)之報告書，連續兩年發布「氣候暨自然環境報告書」，並受到TNFD肯定，將結果收錄為金融業指引標竿案例。

玉山長期投入氣候暨自然環境議題，邁向2050年淨零的同時，也致力達成自然正成長（Nature Positive）。玉山首創產銷履歷貸款專案，協助農產品經營者在生產過程中遵循「臺灣良好農業規範（TGAP）」取得產銷履歷驗證過程所需資金。攜手產官學界，促進永續農業及綠色金融發展。此外，「玉山瓦拉米」計畫推動十年有成，促進在地農業轉型有機友善耕作，農田棲地營造提升生物多樣性，並傳承原住民小米文化，透過自然為本的方案提升原住民部落福祉。