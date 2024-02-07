慧榮科技公布2023年Q4財報 單季營收成長17％優預期

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慧榮科技公布2023年第四季財報，營收2億238萬美元，與前一季相比增加17％，超過原先預期的高標，與前一年同期相比微幅增加1％。第四季毛利率44.1％，稅後淨利3,132萬美元，每單位稀釋美國存託憑證（ADS）盈餘0.93美元（約新台幣29元）。

2023年全年營收達6億3,914萬美元，年減32％，毛利率43％，稅後淨利 7,613萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證盈餘2.27美元（約新台幣71元）。慧榮先前也宣布每ADS年度現金股息為2美元。

第四季主要產品線營收與上一季相比，SSD控制晶片成長15％~20％，eMMC／UFS控制晶片成長25％~30％，SSD解決方案減少5％~10％。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，第四季營收表現優於預期，在假期旺季效應與通路庫存水位正常化的帶動下，主要產品線需求呈現連續增長。

eMMC／UFS和SSD控制晶片在第四季出現強勁成長，因為慧榮團隊一直致力於為客戶提供控制晶片解決方案，使其產品能廣泛應用於各個市場，相信這將幫助我們持續拓展市佔，同時成為2024年及後續強勁成長的根基。

展望未來，苟嘉章表示，預期2024年營收將全面性持續成長，主要裨益於模組廠客戶贏得更多的新案及NAND大廠客戶贏得重要設計案。為了有效應對更廣泛的終端應用，NAND大廠客戶同時提升了控制晶片外購比例。

目前手上眾多待處理的訂單，加上各個逐步啟動的專案，勢必成為今年強勁成長的基礎。這些已取得的eMMC／UFS和SSD控制晶片的新案，能幫助慧榮強化與NAND大廠夥伴的合作關係，預計在這些客戶取得的營收，將提升約50％。

慧榮科技預估，2024年第一季營收，將介於1億7,200萬至1億8,200萬美元之間，較前一季減少10％-15％，較2023年第一季大幅增加39％-47％，毛利率介於44％至45％之間。2024全年營收將介於7億6,500萬至8億美元之間，較2023年成長20％-25％，毛利率介於45％至47％之間。