新北商圈不打烊 石碇走春迎龍年

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2024農曆年假期間，新北商圈不打烊，新北市經發局歡迎民眾計畫一日或半日遊，前來九份、烏來、平溪、雙溪及金山等自然景觀IG熱點，還有府中、深坑、三峽、中和及永和等好買、好吃聚集地，及東北角北海岸、淡水等適合看海景點，不用出國就能上山下海玩翻天。

經發局說明，市府舉行府中奇幻城、鶯歌嘉年華及深坑多福宴等活動，協助商圈強化在地特色，並自2020年起以「活絡新北市商圈振興補助計畫」，鼓勵商圈自主辦理特色活動，協助商圈提升業績及強化組織，至2023年已創造近7千萬商機。

新北市各商圈都具有獨特的文化及風貌，如三峽老街、淡水老街、深坑老街、金山老街及鶯歌老街等，歡迎民眾把握農曆連假期間到新北各商圈遊玩，體驗當地的多元特色與文化。

經發局補充，年節期間各商圈皆做足準備，以特色活動迎接觀光人潮，如石碇商圈於2月13日及14日推出「消災解厄（鱷）平安符」石碇祈福小旅行，「消災解厄（鱷）平安符」是以石碇吉祥物「淡碇鱷」延伸開發出，由在地二度就業婦女手工縫製，共有6種顏色代表6種寓意。

以石碇「淡藍古道」為祈福起點，帶領遊客漫遊古道，洗滌身心、淨化心靈，用虔誠的心進入石碇集順廟，隨著遊程的進行，將一年所有的不如意投入消災桶中，帶著祈福「消災解厄（鱷）平安符」展開全新的一年。

即日起接受民眾預約報名，每人費用699元，10人即可成團，報名請洽新北市石碇區觀光發展協會；另外府中商圈因應「板橋過好年 歡喜慶元宵」活動，與板橋公所合作推出「手機搖元宵」線上活動，民眾於2月1日到25日依據網站說明參與活動，就有機會獲得府中店家商品兌換券。